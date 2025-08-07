Pasquale La Rocca a Ballando Con Le Stelle: non sfugge dettaglio

Il cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle sta prendendo sempre più forma. In questi giorni, difatti, sui social del programma sono stati annunciati i primi concorrenti ed i ballerini che affiancheranno in pista i vip. Tra questi c’è anche Pasquale La Rocca, il quale farà parte della squadra di Milly Carlucci per il quarto anno. Il suo ritorno, tuttavia, ha scatenato qualche polemica sul web. I telespettatori, difatti, non hanno dimenticato un dettaglio: proprio durante l’ultima edizione il ballerino aveva annunciato il suo ritiro.

Con l’arrivo di settembre torneranno in tv tutti i programmi più amati dal pubblico. Tra questi c’è anche Ballando Con Le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Negli ultimi giorni sui social sono stati annunciati i primi concorrenti che faranno parte del cast della nuova edizione. Oltre ad alcuni dei vip si sono saputi anche i ballerini che li affiancheranno sulla pista da ballo. Tra questi c’è anche Pasquale La Rocca, vincitore di due edizioni del programma e nella squadra dei professionisti per il quarto anno.

Il suo ritorno ha tuttavia scatenato qualche polemica sul web. Sotto l’annuncio, difatti, diversi utenti hanno fatto notare un dettaglio. Proprio nella scorsa edizione, La Rocca aveva annunciato il suo ritiro affermando che quello sarebbe stato molto probabilmente il suo ultimo anno a Ballando Con Le Stelle. Questo particolare ha quindi fatto storcere il naso ad alcuni dei telespettatori, i quali hanno commentato negativamente la sua presenza.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi sotto il post relativo al ritorno di Pasquale La Rocca a Ballando Con Le Stelle:

Probabile che il ballerino abbia quindi cambiato idea.

Pasquale La Rocca nella scorsa edizione si è aggiudicato il secondo posto insieme a Federica Pellegrini. Prima di lei aveva affiancato Nina Zilli. La cantante tuttavia aveva dovuto ritirarsi dalla gara a causa di un infortunio. Il ballerino professionista ha vinto Ballando Con Le Stelle per due anni consecutivi: nel 2022 con Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara.