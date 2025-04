Pasqua tropicale per Totti: vacanze con i figli. Ilary resta sola

È tempo di relax per l’ex capitano della Roma, che si gode qualche giorno con i figli dall’altra parte del mondo. Francesco Totti, infatti, ha spiccato il volo insieme alla sua famiglia allargata con la quale trascorrerà le vacanze pasquali. A rivelarlo sono state le foto sui social pubblicate da Chanel, Cristian e dalla compagna Noemi Bocchi. Intanto Ilary, sembra essere rimasta da sola a Roma.

Le vacanze pasquali con la famiglia allargata

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sembra ormai consolidata. Lo dimostra il fatto che anche i figli di lui hanno accettato nella loro vita la nuova compagna del padre, al punto da trascorrere con lei le vacanze e festività. Non è la prima volta, infatti, che il Pupone si riunisce con i ragazzi per partire insieme.

Secondo quanto emerso dai social, il gruppo romano sarebbe volato alle Maldive, proprio dove poche settimane fa anche Ilary Blasi aveva trascorso qualche giorno insieme alla figlia Chanel e al suo fidanzata Bastian Muller.

Perché Totti non posta foto

A differenza di Noemi Bocchi, Chanel e Cristian, Francesco Totti sembra più restio a pubblicare le foto sui social. Eppure, è difficile dimenticare quando, qualche anno fa, non perdeva occasione di farlo durante le vacanze con la sua ex moglie e i figli. Che sia una decisione dettata dalla volontà di mantenere un certo riserbo sulla storia che tanto ha fatto parlare negli ultimi tempi?

Ilary resta sola

Non sappiamo ancora come Ilary Blasi trascorrerà le vacanze pasquali ma per adesso sembra essere rimasta sola soletta nella Capitale. Che sia in attesa del suo fidanzato? L’unica cosa certa è che lunedì 21 aprile tornerà in prima serata con il nuovo programma su Canale 5 The Couple.

Ultime notizie sulla separazione

La storia tra Ilary e Francesco Totti continua a fare parlare. Nonostante entrambi si siano rifatti una vita con altre persone, nessuno potrà dimenticare l’amore che c’era tra loro. I più romantici sognano un ritorno di fiamma, che molti non escludono, ma almeno per ora tra loro c’è una relazione complicata a causa della separazione.

Così dopo la vicenda dei Rolex, dell’abbandono della piccola Isabel e delle varie dichiarazioni da parte di Ilary, si attende la nuova sentenza da parte del giudice riguardo agli alimenti e ulteriori aggiornamenti sul caso mediatico più seguito negli ultimi dieci anni.

Intanto, Francesco Totti sembra rimanere nel suo, continuando a portare avanti i suoi progetti lavorativi e personali; l’ex moglie, invece, non perde occasione di lanciare frecciatine che, diciamolo, iniziano a sembrare un po’ fuori luogo.