Chanel Totti alle Maldive con mamma Ilary, web spietato

Ilary Blasi è volata alle Maldive con Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel Totti. Da qualche giorno i social sono invasi dalle loro foto in una delle spiagge dove stanno soggiornando e c’è chi non ha potuto fare a meno di commentare. Tra i tanti, qualcuno ha preso di mira la secondogenita della conduttrice romana e l’ex calciatore. La giovane ragazza è solita pubblicare sul suo Ig scatti e foto mozzafiato dei viaggi e di alcuni momenti delle sue giornate e proprio l’ultimo post ha scatenato il web.

Chanel Totti alle Maldive, il post sui social

Nelle ultime ore Chanel Totti ha condiviso alcune foto insieme alla mamma e a sua sorella alle Maldive e da poco anche un post in cui si mostra in riva al mare con un bikini attraverso cui ha messo in risalto le sue forme. Quegli scatti non sono passati inosservati ed hanno fatto sì che il web e alcuni followers, che sono soliti seguirla, abbiano dato il via ad una serie di commenti insoliti.

I commenti del post

In particolare, i commenti che non sono passati inosservati sono quelli che si riferiscono al fatto che Chanel stia sempre in giro per il mondo, tra un viaggio con la mamma e uno con il papà, saltando, quindi, la scuola. C’è poi chi non ha potuto fare a meno di fare riferimento al suo aspetto fisico che in nessuna delle foto passa in secondo piano.

Tra i tanti messaggi si legge: “Se continui così bastian molla tua mamma e salta addosso a te”, poi ancora: “Anche io avrei voluto essere nelle ***** del capitano …. Daje Roma daje”.

Il rapporto con la madre

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato a modificare gli equilibri all’interno della famiglia Totti. In particolare per quanto riguarda i tre figli dei due ex coniugi, Chanel, Isabel e Christian. Il trio è molto unito e lo si vede anche dalle foto e video che ogni tanto pubblicano.

In particolare, Chanel è molto legata alla mamma con la quale condivide molto tempo tra eventi, vacanze ed altro. La secondogenita della conduttrice la supporta e sostiene tanto da seguirla in varie occasioni. E’ la sua fan numero uno che non ha mai perso occasione di omaggiarla anche attraverso messaggi di affetto che la rendono una figlia orgogliosa.

Il rapporto con papà Francesco

Fino a qualche tempo fa anche anche il rapporto tra Francesco Totti e Chanel era molto intenso. Tuttavia, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia del calciatore, tra padre e figlia si sarebbe rotto qualcosa. Oggi, però, i due sembrano aver ripreso in mano la loro relazione così da oltrepassare ogni tipo di difficoltà.