Totti e Chanel crisi in corso: figlia incompresa. Chi c’è dietro

Non è bastato il caso della piccola Isabel a mettere in cattiva luce Francesco Totti. Oggi, l’ex calciatore è tornato al centro del mirino per la figlia più grande Chanel con la quale starebbe ai ferri corti. Tra il pupone e la ragazza vi è sempre stato un bel rapporto che, secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, si sarebbe clinato. Che dietro a tale situazione ci sia lo zampino di Ilary Blasi o Noemi Bocchi?

Francesco e Chanel e il periodo complesso tra padre e figlia

Francesco Totti è sempre stato molto attento nei confronti dei figli ai quali non ha mai fatto mancare nulla. Tuttavia, secondo i fan più attenti, l’ex calciatore negli ultimi mesi si sarebbe mostrato più freddo verso Chanel e allo stesso modo lei con il padre. Ma cosa è successo?

Oggi ha svelato alcuni retroscena sulla presunta crisi tra genitore e figlio. Sarebbe emerso un litigio tra i due a pochi mesi dal diciottesimo di Chanel. Il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, ha riferito che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe riportato alcune ripercussioni nella vita dei figli della coppia, in particolare a Chanel che è sempre stata molto legata al padre.

Negli ultimi mesi tale rapporto sarebbe andato in crisi a causa di un persistente lontananza da parte di Totti e il sentirsi incompresa da parte di Chanel.

Ultime notizie

Il periodo complesso di cui si è parlato sui giornali, però, sembra essere rientrato. Infatti, già un mese fa Francesco ha portato con sé e con la sua compagna Noemi i ragazzi in vacanza in occasione di Capodanno. Inoltre, l’ex calciatore si starebbe interessando anche ai preparativi del compleanno di diciott’anni di Chanel. Dunque, sembra essere tornato un padre presente e attento, desideroso di recuperare il rapporto con al figlia e il tempo perduto.

Il caso di Isabel

Il caso Isabel continua. Ilary Blasi ha denunciato l’ex marito con l’accusa di aver lasciato la figlia piccola da sola in casa mentre lui era in giro con amici e Noemi. Dopo una serie di giudizi e commenti anche da parte dei follower nei confronti dell’ex calciatore, si attendono aggiornamenti al riguardo.

C’è chi, però, non ha dubbi: Francesco Totti è sempre stato un padre presente. E sono molti a non credere alle parole dell’ex moglie che, intanto, continua la sua ascesa nel mondo televisivo. La mini serie tv sulla sua vita è nella top ten di Netflix.