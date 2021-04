Pasqua in tv: film e programmi in onda il 4 aprile 2021

Ecco come cambia la programmazione televisiva dei principali canali oggi, in occasione della festività pasquale

Per Pasqua la programmazione tv delle principali reti televisive cambia. Infatti, oggi, domenica 4 aprile 2021 non sono previsti alcuni dei programmi e le serie televisive che solitamente il pubblico segue. Dunque, cosa va in onda in tv oggi durante la festività pasquale?

Rai 1 – 4 aprile 2021

La programmazione di Rai 1 per la giornata di Pasqua cambia. In particolare, alle 9.40 andrà in onda A sua immagine – Speciale Pasqua, seguito dalla Santa Messa celebrata da Papa Francesco, con il Messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi. Non manca l’appuntamento prima di pranzo con Linea Verde e successivamente quello con il TG1. Alle ore 14.00 Mara Venier tiene compagnia al pubblico con Domenica In, seguita da TG1, Da noi… a ruota libera e L’eredità per l’Italia Week End. Nel preserale viene trasmessa la solita puntata dei Soliti ignoti – Il ritorno, mentre in prima serata va in onda il film Risorto.

Rai 2 – 4 aprile 2021

La mattina su Rai 2 è caratterizzata dai programmi Protestantesimo, Sulla via di Damasco e O anche no. Alle 9.30 inizia Rai Parlamento Punto Europa, seguito da Culto Evangelico di Pasqua e il TG2. Prima di pranzo, va in onda la serie tv Un ciclone in convento. Dopo gli appuntamenti con TG2 e Meteo 2, nel primo pomeriggio c’è spazio per il film Mystery 101 – Discorsi letali. Subito dopo il pubblico può seguire il Giro delle Fiandre 2021. Alle 17.25 è previsto il film Il dolce sonno della morte, seguito dalla serie tv Hawaii Five-0. Infine, in prima serata va in onda la serie tv 911.

Rai 3 – 4 aprile 2021

Il palinsesto di Rai 3 vede in programmazione rispettivamente alle ore 8.25 e 9.40 i film Emoji – Accendi le emozioni e Angry Birds. Tra un TG3 e l’altro, va in onda il documentario Radici – L’altra faccia dell’immagine. Nel pomeriggio non manca l’appuntamento con il documentario Kilimangiaro. Alle 20 viene trasmesso Blob e subito dopo Solo insieme – La sorpresa di Francesco. In prima serata, invece, i telespettatori possono seguire Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi.

Rete Quattro – 4 aprile 2021

Dopo la puntata della fiction Amiche mie, su Rete Quattro vanno in onda due puntate di Casa Vianello. In tarda mattinata non mancano gli appuntamenti con la rubrica Dalla parte degli animali e il TG4 – Meteo.it. Dalle ore 12.30 va in onda il film Spartacus. Nel pomeriggio, alle ore 16.40, viene trasmessa la pellicola L’ultima caccia. Tempesta d’amore va in onda regolarmente nel preserale. Dopo la puntata di Stasera Italia Weekend, in prima serata il pubblico può seguire il film Baciato dalla fortuna.

Canale 5 – 4 aprile 2021

La programmazione di Pasqua 2021 di Canale 5 subisce qualche cambiamento. Alle ore 8.45 prende inizio il documentario Il mistero delle reliquie di San Pietro e alle ore 10.00 va in onda la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Non mancano gli appuntamenti con Melaverde, il TG5 e L’arca di Noè. Nel primo pomeriggio vanno in onda le soap Beautiful e Il Segreto. Da oggi inizia prima Domenica Live di Barbara d’Urso. Precisamente andrà sempre in onda, fino a fine stagione, dalle ore 14.50 alle 18.45. Come sempre viene trasmessa una puntata di Avanti un altro. Dopo il TG5 e Paperissima Sprint, in prima serata è previsto il film Zoo -Un amico da salvare.

Italia 1 – 4 aprile 2021

La mattina di domenica 4 aprile 2021 su Italia 1 inizia con i cartoni animati Bugs Bunny e I puffi. Dopo di che, vanno in onda tre episodi della serie tv Legacies. Dopo Studio Aperto – Meteo.it e Studio Sport XXL, non manca l’appuntamento con gli episodi delle serie tv Magnum P.I. 2018, Lethal Weapon e Friends. Il pomeriggio sulla rete Mediaset prosegue con la sitcom Camera Cafè, Stdio Aperto e C.S.I. Miami. In prima serata va in onda il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

La programmazione degli altri canali tv a Pasqua 2021

In prima serata, ecco cosa va in onda sugli altri canali televisivi oggi: