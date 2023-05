Pasotti-Claudia Motta, la fidanzata dell’attore fa esplode il gossip

Si riaccendono le voci di un flirt tra Giorgio Pasotti e Claudia Motta, ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Pare, infatti, che le indiscrezioni abbiano portato i rapporti tra l’attore e la compagna Claudia Tosoni ad incrinarsi. In primis era stato l’ex di Motta, Simone Rugiati, a fare il nome di un certo Giorgio, non specificando se si trattasse o meno di Pasotti. I diretti interessati, d’altronde, non avevano confermato niente di tutto ciò.

Giorgio Pasotti e il rapporto con Claudia Tosoni

Durante un’intervista al Corriere della Sera, tuttavia, l’attore aveva smentito le ipotesi in merito alla rottura con la compagna. Una recente Instagram Story di Claudia Tosoni, però, ha nuovamente cambiato le carte in tavola, permettendo di fare maggiore luce su una questione quanto mai spinosa:

“Sono in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po’ di sensibilità“.

Giorgio Pasotti, infatti, durante la suddetta intervista, aveva parlato del profondo legame con Claudia Tosoni, dando l’idea che le voci su una loro ipotetica crisi potessero essere spazzate via. Pasotti, ad esempio, aveva parlato del suo desiderio di avere un figlio con la compagna, nonostante la differenza di età. Le parole, che dovevano scacciare le indiscrezioni su una crisi, tuttavia, hanno innescato la reazione di Claudia Tosoni, gettando benzina sul fuoco e alimentando le voci sul loro conto.

Claudia Tosoni esce allo scoperto

Dal canto suo, Claudia Motta aveva annunciato, solo pochi giorni fa, di essere tornata single. Durante un’intervista rilasciata a Lo Zoo di 105, l’ex naufraga aveva dichiarato ufficialmente conclusa la storia con Simone Rugiati. Arrivò, in ordine temporale, in seguito, l’intervista di Pasotti che rimarcava il legame con Tosoni.

Le parole della compagna di Giorgio Pasotti, tuttavia, lasciano poco spazio alle interpretazioni. Tosoni ha, infatti, invitato i fan a non credere a ciò che si legge sui giornali. Pur senza fare nomi, Claudia ha accusato l’esser stata messa in mezzo senza il suo consenso: “Millantare cose senza il mio consenso, su certi argomenti, per i motivi sbagliati, è triste“. Tosoni ha promesso di non tornare più sulla vicenda, dopo lo sfogo che mette in dubbio le parole del compagno attore. Le voci sulla coppia tornano ad accendersi, suscitando ancora più dubbi sullo stato del loro rapporto.