Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati: parla lei

È ufficiale: Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati. Sin da quando la modella è tornata in Italia, dopo essere stata costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un infortunio, sono iniziate a circolari voci su una presunta crisi. A quanto pare, tra i due, sarebbe spuntato un terzo incomodo, ovvero un attore, per lo più fidanzato. Tuttavia, l’identità del supposto amante non è mai stata svelata. Ebbene, a distanza di poche settimane, l’ex naufraga ha finalmente confermato il gossip.

Claudia Motta è stata ospite della trasmissione radiofonica “Lo Zoo di 105” e, proprio lì, è stata incalzata dal conduttore, che ha tentato di scoprire la verità sulla sua vita sentimentale. “Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?”, le ha chiesto. Al che, l’ex Miss Mondo Italia ha svelato la verità, rispondendo seccamente “No“. “È uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito”, ha poi aggiunto.

Non è chiaro se. da quando Claudia ha lasciato l’Isola dei Famosi, i due si siano più rivisti. Quando la modella si era infortunata, Simone le aveva dedicato un post su Instagram pieno di parole d’amore e di affetto, a cui Claudia aveva risposto con altrettante dichiarazioni sdolcinate. Dopodiché, silenzio totale. Solamente, alcuni giorni fa, c’erano stati degli strani scambi social, che alcuni avevano interpretato come delle velate frecciatine.

Il cuoco aveva pubblicato una storia su Instagram con l’emoji del ‘disgusto’ vicino a quella di un ‘angioletto’. Al che, poco dopo, la Motta aveva a sua volta postato una foto con scritto: “Ho sentito oceani di parole. Mari di discorsi… Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”. Non è chiaro se, effettivamente, i due stessero scambiandosi dei velenosi botta e risposta. Ad ogni modo, una cosa è certa: le loro strade si sono ufficialmente divise.

Chi è Claudia Motta

Claudia Motta è nata a Velletri, in provincia di Roma, nel 2000, da dei funzionari impiegati al Ministero dell’Interno. Dopo essersi diplomata, si è iscritta all’Università La Sapienza, alla facoltà di Giurisprudenza. Difatti, oltre alla passione per il mondo dello spettacolo, Claudia ha anche dichiarato di voler diventare un magistrato.

Sin da piccola, è entrata a far parte nel mondo della moda, cominciando a calcare le passerelle all’età di 13 anni. Nel settembre del 2021, poi, ha partecipato a Miss Mondo Italia 2021, vincendo il concorso. Questa vittoria le avrebbe consentito di rappresentare l’Italia alla finalissima di Miss Mondo, a Portorico. Tuttavia, ai tempi molte partecipanti avevano contratto il Covid – 19, per cui si era deciso di annullare la competizione.

Per quanto riguarda la televisione, ha partecipato a diversi programmi, come Tiki Taka, Ciao Darwin, Pucci Big Show etc. Nel 2023, poi, è tra le concorrenti della diciassettesima edizione de l’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La sua avventura, però, dura poche settimane, dato che, a causa di un infortunio, Claudia è stata costretta ad abbandonare il reality.