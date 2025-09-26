Parto Giulia De Lellis, Tony Effe chiama l’ospedale: la richiesta particolare

Mancano pochi giorni all’arrivo di Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. L’influencer romana partorirà a breve e pare che il rapper voglia che tutto funzioni alla perfezione. Dagospia ha riferito che il cantante è in contatto tutti i giorni con l’ospedale Gemelli della Capitale e che in vista del lieto evento avrebbe richiesto un reparto speciale per far godere alla compagna e al frutto d’amore in arrivo ogni genere di confort. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha aggiunto che le persone che sente nel nosocomio hanno riferito che si pone sempre in modo molto gentile ed educato. Bene!

Gravidanze vip, non solo Giulia De Lellis…

A proposito di bebè e influencer, pochi giorni fa è diventato padre per la prima volta Andrea Damante, storico ex fidanzato di De Lellis che oggi fa coppia con l’attrice Elisa Visari. Pubblicamente ‘Giulietta’ non si è resa protagonista di alcun gesto affettuoso per celebrare la nascita del piccolo Liam. Tuttavia i ben informati sussurrano che gli ex ‘Damellis’, dopo la rottura, hanno mantenuto rapporti civili, il che fa presumere che in privato Giulietta si sia congratulata con il deejay veronese.

Altra gravidanza ultra chiacchierata è quella di Cecilia Rodriguez che con De Lellis ha un ferreo legame di amicizia. Le due si conobbero durante il Grande Fratello Vip 2 e da allora non si sono più perse di vista. Non a caso l’influencer romana e il compagno Tony Effe sono stati invitati al matrimonio della showgirl argentina e di Ignazio Moser. Tra l’altro è già partito il toto scommesse su chi partorirà prima tra le due donne visto che anche la sorella di Belen è in dolce attesa ed è ormai in dirittura d’arrivo.

Tony Effe e le voci sui ritocchini estetici

Tornando al rapper, nelle scorse ore il chirurgo Jacopo Gardellin è intervenuto a Radio Deejay affermando che il cantante è ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi il ‘look’. “Se Tony Effe si è rifatto? Sì! Nessuna diplomazia, lo dico così – ha dichiarato Gardellin -. Tra di noi sappiamo tutto. Noi colleghi sappiamo tutto delle persone famose. Che cosa ha fatto? 100% sia botox che filler. Poi ci sono delle cose di cui non potrei parlare perché non è il mio ambito”. In passato, anche Giulia De Lellis è stata a più riprese chiacchierata per il medesimo tema. Sembra che anche l’influencer si sia ‘aiutata’ un pochino con la chirurgia estetica.