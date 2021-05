Partita del Cuore: conduce Panicucci perché un altro big ha detto no (chi è)

Nei giorni scorsi Mediaset ha annunciato che La Partita del Cuore, che quest’anno festeggerà la 30° edizione su Canale 5 andando in onda il prossimo 25 maggio, sarà condotta da Federica Panicucci, volto familiare al pubblico del Biscione, essendo quotidianamente al timone di Mattino 5. Dagospia spiffera che la 53enne di Cecina non sarebbe stata la prima scelta dei vertici aziendali di Cologno Monzese, che avrebbero puntato su di lei solo dopo aver ricevuto il no di un altro volto noto del piccolo schermo. Di chi si tratterebbe? Di Piero Chiambretti, che al momento è alla guida di Tiki Taka, programma sportivo di Italia Uno ereditato da Pierluigi Pardo. A proposito di Pardo…

Il vulcanico giornalista farà la telecronaca de La Partita del Cuore suddetta. E il portale diretto da Roberto D’Agostino si chiede se sul no di Piero “avrà influito la presenza di Pierluigi Pardo impegnato in telecronaca?” Chissà… Fatto sta che la trattativa con Federica ora si è conclusa con una fumata bianca e ci sarà lei a timonare il match che vedrà fronteggiarsi a scopo umanitario e a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

Canale Cinque, La partita del cuore: chi scenderà in campo

L’evento, trasmesso da Canale Cinque, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Come sopradetto la telecronaca si avvarrà della professionalità di Pardo, che avrà come spalla, a bordo campo, Giorgia Rossi, la quale raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi dell’incontro.

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al già citato Andrea Agnelli, indosseranno gli scarpini John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltii altri.

La Nazionale Cantanti, ‘capeggiata’ da Enrico Ruggeri, vedrà protagonisti, tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random e l’ex interista Maicon.