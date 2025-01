Parpiglia svela le richieste dei Provera a Ferragni: i 2 divieti ferrei

Sarebbero stati imposti un paio di divieti a Chiara Ferragni da quando ha cominciato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera. Lo rivela in esclusiva Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Nelle scorse ore Chi Magazine ha spifferato che nella famiglia del manager milanese non tutti sarebbero contenti della relazione con l’influencer che ha fatto dell’esposizione mediatica delle sue faccende private un business. Tutto il contrario delle abitudini dei Tronchetti Provera, storici industriali che hanno fatto della riservatezza sulle loro questioni personali un marchio di fabbrica. Parpiglia ha reso noti altri dettagli della vicenda, sostenendo che all’ex moglie di Fedez è stato vivamente raccomandato di evitare di avere due atteggiamenti.

Chiara Ferragni e i divieti imposti dalla famiglia Tronchetti Provera

Di che comportamenti stiamo parlando? “No foto condivise sui social e no interviste in cui Ferragni si espone sul suo rapporto con Provera”. Così Parpiglia nel sostenere che tali ‘diktat’ siano stati imposti dal padre di Giovanni, vale a dire Marco Tronchetti Provera, il quale non vorrebbe assolutamente che l’immagine della sua famiglia venga ‘sporcata’ dal gossip e dalla cronaca rosa. D’altra parte non c’è da sorprendersi: le dinastie che hanno un certo prestigio da sempre si tengono alla larga dal ‘trashume’, anche perché sanno bene che offrire un certo tipo di immagine può essere assai deleterio sia per gli affari sia per il blasone conquistato.

Le informazioni rivelate da Parpiglia, in effetti, trovano conferma nei comportamenti fino ad ora adottati dall’imprenditrice cremonese. Rispetto al matrimonio con Fedez, quando un giorno sì e l’altro pure pubblicava post privati e di coppia, la relazione con Provera per il momento non è stata sponsorizzata in alcun modo dalla stessa Ferragni sui suoi account. Adesso se ne comprende il motivo: pare proprio che Chiara se ha intenzione di ingraziarsi la famiglia Tronchetti Provera deve tenere a bada la sua voglia di “condividere” con i suoi fan le sue faccende sentimentali.

Si sussurra inoltre che se da un lato nella famiglia di Giovanni tanti non avrebbero fatto i salti mortali, per usare un eufemismo, nel sapere della frequentazione con l’ex moglie di Fedez, dall’altro qualcuno starebbe dando una mano a Ferragni ad inserirsi. Chi? Afef, la terza moglie di Marco Tronchetti Provera.