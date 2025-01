Ferragni, “critiche dalla famiglia Provera”: il motivo del malcontento

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sempre più innamorati. Pare, però, che la love story si stia scontrando con qualche resistenza da parte della famiglia di lui. I due piccioncini hanno trascorso l’arrivo dell’anno nuovo nell’esclusiva location di St. Moritz, assieme a un gruppo di amici tra cui Pierfrancesco Zanchi, cofondatore di CarX, una startup attiva nel settore della mobilità elettrica e sostenibile. Tra gli investitori della società figura anche Tronchetti Provera con la Camfin. Insomma l’ex moglie di Fedez è entrata a tutti gli effetti nella vita del manager. Ci sarebbe però un problemino: i familiari di Giovanni, come rivelato da Chi Magazine, non vedrebbero di buon occhio l’eccessiva esposizione mediatica della Ferragni. Per questo si mormora che ci sia un po’ di malcontento e che sia stata mossa qualche critica verso la star di Instagram.

L’imprenditore e l’influencer, nonostante qualche presunto mugugno, sarebbero più che intenzionati a non lasciarsi influenzare. Chiara avrebbe anche trovato all’interno della famiglia Provera un ‘salvagente’, vale a dire Afef, nota ex modella nonché terza moglie del padre di Giovanni, ossia Marco Tronchetti Provera. Afef avrebbe accolto a braccia aperte l’imprenditrice digitale cremonese.

Chi Magazine ha anche spiegato che Cecilia Pirelli, la madre di Giovanni, è una persona riservata a tal punto che risulta difficile pensare che abbia espresso, per lo meno apertamente, il proprio giudizio sulla relazione del figlio. Ma il punto è proprio questo: la famiglia Provera-Pirelli ha fatto della riservatezza sulle questioni personali uno stile di vita, visione che, almeno all’apparenza, cozza totalmente con la storia della Ferragni che dell’esposizione mediatica ha invece fatto il suo core business.

C’è però da rilevare che da quando è cominciata la storia d’amore con Giovanni, l’influencer si è subito adattata ai ‘diktat’ familiari di lui. Infatti non ha mai postato una fotografia con il nuovo compagno che, evidentemente, non ha alcuna voglia di essere chiacchierato dal gossip più di quel che già è. Per farla breve, pare che i due innamorati stiano trovando anche un equilibrio su tale fronte. Sicuramente non si vedrà mai Giovanni in stile Fedez, cioè mostrarsi ogni tre per due sui social.