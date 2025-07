Parpiglia, “Panicucci e Bacini distanti”: la coppia reagisce, finisce male

Botta e risposta al vetriolo tra il giornalista Gabriele Parpiglia e la coppia formata da Federica Panicucci e l’imprenditore Marco Bacini. Il primo, pochi giorni fa, nella sua newsletter, ha sostenuto che la conduttrice e l’uomo d’affari sono stati nelle scorse settimane travolti da una profonda crisi e i “titoli di coda” in merito alla love story non erano lontani. Non solo: lo scrittore ha pronosticato che Bacini e Panicucci sarebbero riapparsi assieme questo fine settimana a Forte dei Marmi “a favor di flash” e che poi si dirigeranno in Tasmania per provare a sistemare la loro situazione sentimentale. A distanza di qualche giorno, la coppia ha replicato al giornalista proprio da Forte dei Marmi.

“Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo. Titoli di coda”, ha scritto Parpiglia. “C’è qualcosa che non va, che non torna”, la replica ironica della Panicucci che si è immortalata in alcune storie Instagram assieme al compagno durante una festa. “Mi dicono – ha aggiunto la conduttrice di Mattino Cinque – che un giornalista, addirittura su una newsletter a pagamento – per cui uno deve pagare per leggere la notizia -, abbia parlato della mia vita privata e del mio rapporto con Marco, dicendo che il mio rapporto è in crisi”.

E ancora: “Addirittura, le sue fonti sembra che gli abbiano riportato che ci siamo già lasciati…”. A questo punto ha fatto sentire la propria voce anche Bacini che ha rilasciato dichiarazioni intrise di sarcasmo: “Deve cambiare le fonti, deve cambiare lavoro…”.”Suggeriamo di verificare le fonti per non fare queste figuracce”, ha chiosato Panicucci. “Siamo innamorati e felici insieme, va tutto bene”, ha aggiunto il volto Mediaset per poi concludere: “Le informazioni vere le trovate qua, anche gratis”.

Parpiglia come ha preso la replica velenosissima della coppia? Male. E infatti non ha lasciato correre. Attraverso diverse storie Instagram ha ricordato che lui aveva pronosticato che i due sarebbero riapparsi felici e sorridenti “a favore di telecamere” a Forte dei Marmi. Coincidenza vuole che Bacini e Panicucci si siano mostrati affiatati proprio in Versilia. Pare piuttosto evidente che Parpiglia avesse informazioni corrispondenti al vero su tale punto. Poi ha attaccato la conduttrice e l’imprenditore, affermando che hanno optato per una “smentita in stile bimbomich*a”.

Lo scrittore ha inoltre ricordato che anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i Ferragnez, Francesco Totti e Ilary Blasi si erano affrettati a dire che i loro matrimoni andavano benone. Poi si sa come sono finiti. Parpiglia ha poi posto un quesito alquanto velenoso tirando in ballo il lavoro a Mattino Cinque della Panicucci: “Su tutto fa un po’ riflettere lo stile da influencer di chi poi affronta casi seri in tv”.

Lo scrittore ha anche sottolineato che ci sono diversi giornalisti e politici quotati che hanno newsletter a pagamento e che quindi non c’è nulla di strano. Infine ha sostenuto nuovamente che secondo le informazioni in suo possesso resta convinto che una profonda crisi di coppia ci sia stata. “Se hanno superato il momento di crisi, buon per loro”, ha chiosato Parpiglia che infine ha lanciato una stoccata affilata alla conduttrice: “Meno filtri, più contenuti”.