Federica Panicucci, crisi con Bacini? Parla lei

Nelle ultime ore il gossip è letteralmente impazzito e si è fatto un gran vociare circa la presunta crisi tra Federica Panicucci e il compagno, l’imprenditore Marco Bacini. A riportare l’indiscrezione era stato il sito Dagospia.com che, nella giornata di ieri, aveva riportato alcune voci circa un possibile momento di smarrimento per la coppia Panicucci-Bacini messa in giro da una collega della conduttrice di Mattino Cinque (Qui i dettagli). A smentire il gossip però ci ha pensato la stessa Federica Panicucci che, nella serata di ieri, ha lanciato un messaggio che è arrivato forte e chiaro a tutti coloro che vedevano lei e il compagno nel pieno di una crisi di coppia.

Federica Panicucci e Marco Bacini più uniti che mai

Nonostante il matrimonio rimandato più volte, attualmente pare proprio che tra Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini non ci sia per niente aria di crisi. A smentire le voci circolate nella giornata di ieri ci ha pensato la conduttrice di Mattino Cinque, che ha pensato bene di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune fotografie che la ritraggono sorridente insieme al compagno. “Forever in love” riporta la didascalia scelta dalla conduttrice a corredo del carosello di immagini postate. Niente crisi quindi e i due attualmente sembrerebbero essere più felici che mai.

A commentare la dolce immagine poi è arrivato anche lo stesso Bacini che ha scritto in tono ironico “Aria di crisi?”, accompagnando la frase con un emoji a forma di cuore rosso. Non è tardata poi ad arrivare la reazione della Panicucci che ha sua volta ha replicato con alcune emoji di faccine che ridono. Insomma sembra proprio che si possa concludere come l’indiscrezione riportata da Dagospia si sia rivelata falsa: con il suo solito sorriso smagliante la conduttrice ha messo definitivamente a tacere queste illazioni sulla sua vita sentimentale pubblicando anche una serie di stories sul suo profilo Instagram in cui la si vede accanto a Bacini e intenta a consumare un’ottima cena in un locale molto in.

Rimane però il mistero del matrimonio rimandato: come molti ricorderanno i due sarebbero dovuti convolare a nozze prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19, ma ovviamente all’epoca nessuna cerimonia avrebbe potuto essere celebrata e tutto fu rimandato a data da destinarsi. Dopo il lockdown poi i due avevano annunciato che sarebbero diventati marito e moglie nel 2022, per poi rimandare ancora a giugno 2023. Al momento non si hanno più avute notizie circa la data della loro unione.

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini

Era il lontano 2016 quando si iniziò a parlare della relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Tra la conduttrice e l’imprenditore vi sono ben 9 anni di differenza ma questo fatto sembra non aver mai pesato più di tanto e i due hanno sempre dimostrato di avere una grande complicità, costruendo un legame forte e sincero.

“Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”, aveva dichiarato anni fa a proposito dell’amore con Bacini la conduttrice di Mattino Cinque ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.