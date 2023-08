Federica Panicucci, “crisi con Marco Bacini”: parla la collega gelosa

Aria di crisi tra Federica Panicucci e l’imprenditore Marco Bacini? A riportare lo spiffero è Dagospia che ha sussurrato che a ventilare che il rapporto sarebbe scricchiolante sarebbe stata una collega della conduttrice di Mattino Cinque. A dare manforte al gossip ci sarebbe il fatto che il matrimonio tanto sbandierato dalla coppia è stato messo in stand by (sono ormai 4 anni che parlano di nozze e presunte date, ma su tale fronte è calato un silenzio tombale di recente e per ora non c’è alcun evento calendarizzato).

Chi è la collega che ha messo in circolo la voce della presunta crisi? Non si sa, ha preferito mantenersi anonima. Ma soprattutto, cosa c’è di vero in tale gossip? Pare molto poco, visto che non più tardi di una manciata di giorni fa la Panicucci e Bacini si sono mostrati sui profili social innamoratissimi alle Maldive, in un resort extra lusso. Il che fa pensare che la ‘collega‘ chiacchierona, forse per invidia, forse per gelosia, forse per semplice antipatia, ha voluto solo creare un po’ di chiacchiericcio attorno alla coppia.

Quel che invece è vero è che il matrimonio è slittato. Dei fiori d’arancio, al momento, non c’è traccia. Più o meno è dal 2019 che la Panicucci, in un’intervista sì e nell’altra pure, parla di nozze. Ok, poi è arrivato il Covid. Ma il virus è già da un pezzo che non fa più paura tanto che negli ultimi mesi c’è stato un tripudio di nozze, pure tra le star. Chissà perché Bacini e la sua dolce metà hanno accantonato il progetto a data da destinarsi.

Federica Panicucci, slitta la partenza di Mattino Cinque

Anche nella prossima stagione televisiva, la conduttrice di Cecina sarà al timone di Mattino Cinque al fianco del giornalista Francesco Vecchi. La partenza del talk, però, è stata fatta slittare al 25 settembre. Fino ad allora andrà in onda Morning News, timonato da Simona Branchetti. Non sono poche le voci che sussurrano che quest’ultima, dal 2024/2025, potrebbe prendere stabilmente il posto della Panicucci.