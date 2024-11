Parpiglia e l'”altra” Sonia Bruganelli: le gravi accuse sui pagamenti

Botte da orbi a Ballando con le Stelle tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Nella vicenda, via social, si è inserito anche un collega della giurata, Gabriele Parpiglia, un tempo amico e collaboratore dell’ex moglie di Paolo Bonolis, oggi ferocemente contro di lei per alcune vicende capitate nei mesi scorsi. Dopo che la concorrente in pista si è beccata una stroncatura pesante da Selvaggia, Parpiglia, tramite alcuni tweet, ha accusato la produttrice televisiva di fatti piuttosto gravi . In particolare ha sostenuto che non abbia pagato in alcuni frangenti delle persone che hanno lavorato per lei e per i suoi figli.

“La Bruganelli che pensasse a pagare chi ha lavorato per lei e per i suoi figli”, ha tuonato Parpiglia. E ancora, in riferimento allo scontro con Selvaggia Lucarelli: “Una pagina televisiva pessima! Che schifo! Calpestare il lavoro di una giornalista! Vergogna!”. Altro sfogo di Parpiglia contro l‘ex amica: “Bruganelli ha stabilito il record di figure di me**a in un programma Rai da quando esiste la Rai”.

E non è finita qui. Di recente, Selvaggia Lucarelli, nel suo blog a pagamento, ha raccontato che un paio di anni fa, quando la sua permanenza a Ballando con le Stelle era in bilico, l’ex di Bonolis, attraverso i suoi agganci nel settore televisivo, ha provato a prendere il suo posto in giuria. Nella puntata del talent in onda sabato 9 settembre la giornalista ha tirato fuori tale vicenda con una battuta al vetriolo.

“Tenendo conto degli acciacchi, hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi. Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita”, ha scandito la giurata. Bruganelli ha smentito: “Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo”. Anche in questo frangente si è inserito Parpiglia che ha avallato la versione della collega Lucarelli: “Falso! Ci ha provato! Io ero testimone! Falsa, falsa!”. Si ricorda che il giornalista, nel periodo in questione, ossia quello in cui la produttrice avrebbe provato ad ottenere un posto in giuria senza riuscirci (Milly Carlucci le disse categoricamente che non la voleva ad alzare le palette), era in ottimi rapporti con l’ex di Bonolis. Insomma, per farla breve, dovrebbe essere alquanto informato sulla vicenda.

Falso! Ci ha provato ! Io ero testimone ! Falsa , falsa ! ! ! https://t.co/cuE0WJv9rw — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 9, 2024

Pensasse ai soldi che deve lei alle brave persone che hanno lavorato ! #BallandoConLeStelle https://t.co/fGhDdM5fik — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 9, 2024

Cosa è accaduto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: lo scontro sui soldi

Nel corso dell’ultima puntata in diretta di Ballando, dopo l’esibizione di Sonia, sono volati gli stracci tra la giurata e la concorrente. Lucarelli: “Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando”. “Secondo me non mi hanno ancora capito”, ha replicato Bruganelli. “Cosa c’è da capire?”, ha incalzato la giurata. Ed è qui che è arrivato lo sfondone della produttrice: “Tanto. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti. Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo”. Il riferimento è alla newsletter a pagamento della giornalista, disponibile online. La Lucarelli si è trovata davanti un tappeto rosso e infatti ci è andata a nozze: “È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere”.

Forse l’imprenditrice pensava di assestare un colpo basso alla giurata. E invece si è scavata la fossa da sola. P.s. Alla Bruganelli, come giustamente ha già fatto notare Selvaggia, si deve ribadire che farsi pagare per un lavoro è cosa sacrosanta. Un giornalista non fa nulla di male a proporre newsletter con notizie a pagamento. Dovrebbe forse campare di pane, amore e cultura?