Parole speciali per Sonia Bruganelli ma non è Madonia l’autore.

Da qualche giorno “Ballando con le stelle” è diventato uno dei programmi più chiacchierati vista l’uscita del ballerina Angelo Madonia, in gara con Federica Pellegrini. Lo scorso sabato il diretto interessato ha avuto una discussione animata con la giudice più temuta Selvaggia Lucarelli e successivamente la Rai ha dato la notizia del suo abbandono.

Non è un caso che la stessa sera sia stata eliminata anche la sua attuale fidanzata Sonia Bruganelli che ha concorso insieme a Carlo Aloia. Tuttavia, almeno per il momento da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ma sui social ha condiviso una storia Ig che ha incuriosito i fan.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: presunta crisi di coppia

Secondo quanto riportato sul web, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sarebbero un po’ allontanati dopo la vicenda che ha coinvolto il ballerino di “Ballando con le stelle”. Il giovane compagno ha rivelato al “Corriere della Sera” che il loro rapporto è molto complesso e che attualmente vi sono molte cose nuove in ballo su cui riflettere.

La stessa Sonia, infatti, nella puntata di Lunedì di “La vita in diretta” proprio poco dopo la pubblicazione della nota Rai sull’uscita di lui dal programma, ha riferito di non saper nulla al riguardo e di non aver parlato con il suo fidanzato.

Il pubblico che ha seguito fin dall’inizio la nuova coppia è curioso di conoscere l’evoluzione della storia d’amore anche se c’è chi è pronto a scommettere che si tratti di un fuoco di paglia. Intanto, nelle ultime ore, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ricevuto una dedica emozionante da un altro uomo.

La dedica di Carlo Aloia

A poche ore dalla prossima puntata in cui Sonia e Carlo torneranno ad esibirsi, il ballerino fa una dedica alla sua compagna di ballo che ha fatto emozionare lei e migliaia di persone che seguono la coppia. “Un viaggio così variopinto che non so come definirlo. Sei stata la compagna di questo viaggio più giusto che potevo avere. Ci siamo tanto divertiti che il tempo è proprio volato. – scrive Aloia – Sai che io non mollo mai. Perciò, per come la vedo io non è finita finché non è finita. Domani dimostreremo quanto vali”.

Il post di Sonia

Anche Sonia qualche ora fa ha realizzato un video di tutti gli spezzoni della sua esperienza a “Ballando con le stelle”, ringraziando il suo compagno di ballo per la sua pazienza e i consigli preziosi. Oggi, è pronta a tornare in pista per dedicare l’ultima esibizione al pubblico che l’ha sostenuta.