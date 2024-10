Parodi-Caressa: “Sogniamo un nostro reality in TV. Ecco perché”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Proprio quest’anno, i due hanno celebrato 25 anni di matrimonio con una grande festa, durante la quale hanno indossato nuovamente gli abiti del giorno in cui sono diventati marito e moglie, rivivendo così quel ricordo indimenticabile. Da poco è uscito il loro libro scritto a quattro mani “Calcio e Pepe, insieme è meglio“, in cui ripercorrono la loro storia d’amore, dalle gioie fino ai momenti difficili, offrendo anche preziosi consigli su come mantenere una relazione solida e serena dopo 25 anni. Il segreto? Uno su tutti: evitare la gelosia.

In occasione dell’uscita del loro libro e del loro debutto come “ballerini per una notte” a Ballando con le stelle, Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno rilasciato oggi, sabato 12 ottobre, un’intervista a Fanpage. Durante la chiacchierata, la coppia ha rivelato diversi retroscena del loro matrimonio, come l’episodio in cui Fabio perse la loro fede a Forte dei Marmi. Successivamente, ne fece realizzare una nuova con le stesse incisioni, tra cui la parola “TOP”. Caressa ha svelato, tra le risate e l’imbarazzo di Benedetta, che i due si chiamavano affettuosamente ‘topino‘ e ‘topina‘, e che la conduttrice lo soprannominava persino ‘topino muschiato’.

Nel corso degli anni, hanno attraversato momenti di maggiore distanza, ma non hanno mai vissuto una crisi che mettesse in discussione il futuro del loro matrimonio. Forse il momento più delicato è stato quando Benedetta decise di non accompagnare Fabio alla finale dei Mondiali a Berlino nel 2006, per la sua paura di volare e il dover restare vicino ai figli piccoli. Una scelta che inizialmente ferì Caressa, ma che oggi considera essere stata la decisione più giusta. Oggi le loro discussioni nascono soprattutto a causa del disordine di lui, che si scontra con l’estrema organizzazione di lei. Tuttavia, condividono da sempre gli stessi valori e sono convinti che il loro punto di forza sia la mancanza di gelosia, che ha permesso ad entrambi di crescere come individui, rispettando i propri spazi.

L’intimità è un aspetto che entrambi ritengono “fondamentale” per mantenere vivo il rapporto di coppia. Fabio e Benedetta, pur definendosi abbastanza tradizionali, hanno confessato di concedersi ogni tanto delle fughe d’amore in motel, per ritagliarsi momenti di tranquillità e privacy lontano dalla routine familiare e dai loro tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Infine, Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno rivelato di sognare un loro show televisivo, in cui poter mostrare al pubblico come sia possibile mantenere una relazione stabile e felice nel tempo. Il telecronista sportivo ha già in mente il nome:

I Caressa’s Parodi. Ci piacerebbe fare un’esperienza di questo tipo e mostrare la nostra vita di tutti i giorni per mandare un messaggio positivo e di speranza. Si può vivere stando bene insieme e aiutandosi a vicenda. Credo che come coppia trasmettiamo valori reali in cui le persone si riconoscono.

Anche la conduttrice di “Bake Off” ha già in mente alcune idee, tanto da accennare alla possibilità di realizzare un reality che racconti la loro vita quotidiana: