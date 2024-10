Ballando: Parodi-Caressa balleranno sabato, Bruganelli infortunata

Sono usciti i nomi dei ballerini per una notte della puntata di sabato di Ballando Con Le Stelle. E per delle stelle che brillano, altre cadono: Sonia Bruganelli ha annunciato di avere una costola rotta. Ballerà sabato?

Continuano i sabato sera che infuocano Rai Uno, Milly Carlucci ha ancora tante carte da giocare. La discesa in pista di Barbara D’Urso non ha dato i risultati aspettati per quanto riguarda gli ascolti, il pubblico ha comunque scelto Tu Si Que Vales. Non c’è nulla da temere, Ballando conquista il pubblico soprattutto con i drammi tra ballerini e giudici! Quest’anno soprattutto non c’è pace, ogni occasione è buona per far discutere Selvaggia Lucarelli con Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima è al centro di mille critiche, e per non farsi mancare niente, sabato potrebbe saltare la sua esibizione per un’infortunio. TvBlog ha inoltre rivelato chi saranno i ballerini per una notte. Vediamo un po’ di chi si tratta, li conosciamo molto bene.

Parodi e Caressa ballerini per una notte: coppia nella vita e di ballo

Sono già una coppia nella vita, ultimamente sono diventati anche una coppia nel lavoro scrivendo il libro ”Calcio E Pepe”, ora Benedetta Parodi e Fabio Caressa saranno una coppia anche di ballo. Nella terza puntata di Ballando con Le Stelle la conduttrice e il marito giornalista scenderanno in pista accompagnati a due maestri, ma durante la coreografia ci sarà anche un momento in cui i due balleranno insieme.

Proprio nel libro ”Calcio E Pepe” che unisce le loro passioni, calcio e cucina, Parodi e Caressa hanno raccontato la loro relazione dagli inizi, nel 1996 quando hanno formato la loro famiglia, con i tre figli Matilde, Eleonora e Diego. Siamo abituati a vederli in televisione in altre vesti, lui facendo la cronaca delle partite su Sky, lei a condurre Bake Off Italia, ora siamo pronti a vederli in una veste completamente nuova.

Sonia Bruganelli infortunta: la costola rotta le farà saltare la puntata?

Sull’account Instagram di Sonia Bruganelli è spuntata una foto che mette a rischio la sua esibizione di sabato sera. Frattura di una costola, lo riporta la lastra che l’opinionista e ora ballerina ha postato. Lei vorrebbe continuare a ballare, come si evince dal testo allegato alla foto. Sonia ha taggato il suo maestro di ballo Carlo Aloia dicendo di voler continuare a provare.

Ce la farà? Come se non fosse bastata la pioggia di critiche che l’ha investita, ora ci si mette pure la costola rotta. Magari i giudici saranno più clementi con lei stavolta, dopotutto ha la giustificazione dell’infortunio, oppure dovremo aspettarci che saranno nonostante tutti spietati? Comunque vada, sabato ne vedremo delle belle, Sonia Bruganelli vorrà la resa dei conti in diretta con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.