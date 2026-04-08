Parla Selvaggia Lucarelli: il cachet con menzione a Gemma Galgani e Todaro in “nomination eterna”

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip risulta particolarmente vivace a seguito di scontri e battibecchi tra i coinquilini. A rendere ancor più frizzantina l’atmosfera ci pensano gli interventi delle due opinioniste durante le dirette: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Soprattutto colpiscono i commenti di quest’ultima poiché risultano sempre puntuali, mirati e pungenti. Un personaggio che fa parlare molto i social. In particolare, diversi utenti avrebbero manifestato interesse riguardo al suo cachet. Ebbene, quanto guadagna?

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio e ‘svela’ il suo compenso

Nelle scorse settimane si è parlato tanto del presunto cachet che avrebbe percepito la compagna di Lorenzo Biagiarelli alla corte di Ilary Blasi. Numerose le indiscrezioni in merito, addirittura Fanpage si sbilanciò in questi termini: “Pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni di Ballando con le Stelle“. A distanza di alcuni giorni, la diretta interessata ha risposto ad alcune domande, attraverso un’esclusiva del programma tv su Mediaset Infinity, tornando anche sull’argomento di natura economica che la riguarda da vicino.

Difatti così si è espressa, come se stesse proponendo una sorta di indovinello: “È un po’ meno di quello che ha preso Ronaldo per andare negli Emirati Arabi, ma un po’ più di Gemma Galgani a Uomini e Donne“. Naturalmente non ci sarà mai una risposta chiara e precisa che possa soddisfare una curiosità di tal genere, lasciando che siano le ipotesi a prevalere.

L’opinionista si espone su Cesara Buonamici e altri concorrenti del GF Vip: ecco cosa ne pensa

Non è stato solo il cachet ad essere il tema principale bensì anche i rapporti interpersonali, specialmente con la collega Cesara Buonamici. Due grandi professioniste che si sono trovate e, difatti, la giudice del dancing show di Rai 1 non può che spendere parole amichevoli nei suoi riguardi, oltretutto riconoscendole il suo lato incredibilmente ‘imprevedibile’: “Vado molto d’accordo con Cesara, a lei piace spettegolare sul gruppo delle donne e devo dire che è molto più tagliente di me“.

Si è esposta anche nei confronti dei coinquilini, manifestando principalmente la propria opinione su Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Trattasi di tre gieffini che stanno destando maggiori chiacchiere a causa delle vivaci dinamiche in corso all’interno della Casa. Secondo Selvaggia Lucarelli, la nipote dell’icona del cinema Sofia Loren “ha fatto cose positive” ma, intanto, l’ha redarguita ieri sera per i suoi atteggiamenti avuti ai danni di Antonella Elia.

Anche l’ex Bonas di Avanti un Altro non sfugge al suo giudizio: “Rischia di diventare pesante e ipercritica“. Infine Raimondo Todaro, con il quale ha dei trascorsi burrascosi risalenti ai tempi di Ballando con le Stelle, quando lui era maestro alla corte di Milly Carlucci. Per tal motivo lo manderebbe in ‘nomination eterna’, al pari di una punizione costante affinché possa ‘vendicare’, probabilmente, dissapori mai sopiti davvero.