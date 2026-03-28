Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli fuori? Ecco il nome big della possibile sostituta

Selvaggia Lucarelli tornerà in giuria a Ballando con le Stelle? Le voci di un suo possibile addio sono diventate ancora più rumorose dopo che la giornalista è stata arruolata da Mediaset nella veste di opinionista al Grande Fratello Vip. I patti con il Biscione, però, sono chiari: la scrittrice ha firmato un contratto a progetto che non la vincola in esclusiva alle reti di Cologno Monzese. In altre parole è libera di accordarsi anche con i competitor per altri programmi. Ciò significa che potrà anche tornare dietro al bancone dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Con il talent “stellare” di Rai1, però, non avrebbe ancora firmato. Lei stessa, in una intervista rilasciata in tempi non sospetti, ha dichiarato che il rinnovo con Ballando lo sigla sempre a ridosso dell’inizio della nuova edizione del programma.

Barbara d’Urso sostituta di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle?

Alla luce di tale scenario, la permanenza di Selvaggia alla corte di Milly Carlucci non sarebbe certa. C’è chi sostiene che questo potrebbe essere l’anno in cui Lucarelli saluterà il talent. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha dichiarato che, qualora sarà addio, a Ballando avrebbero già individuato la sostituta della giornalista. Quale nome è emerso? Quello di Barbara d’Urso. Da quando ‘Barbarella’ è stata mandata via da Mediaset, più volte è stata accostata alla trasmissione di Rai1 come possibile nuova giurata. Alla fine, vi ha partecipato come concorrente. Anche perché da anni Carlucci non inserisce novità nel parterre dei giudici, fedele al motto “squadra che vince non si cambia”.

Se però Lucarelli dovesse ritenere conclusa la sua avventura nello show danzante, il suo posto rimarrebbe vacante. E Barbara d’Urso sarebbe senza dubbio una potenziale degna sostituta dell’opinionista. Sempre a patto che non intervengano dinamiche oscure televisive. Da mesi, si sussurra che Mediaset abbia fatto terra bruciata attorno all’ex conduttrice di Pomeriggio 5 anche in Rai. La diretta interessata non ha confermato ufficialmente questa versione, ma non l’ha nemmeno smentita. Anzi ha detto che forse un giorno parlerà e vuoterà il sacco. Della serie, chi ha orecchie per intendere, intenda!