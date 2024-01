Parla Sara Barbieri, finita con Corona: nozze in fumo, il post tragico

The end, è finita la love story tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni hanno rivelato che la relazione sarebbe giunta al capolinea. Poche ore fa la ragazza, che non ha mai sfruttato a livello mediatico il rapporto con l’ex re dei paparazzi rimanendo sempre nell’ombra, ha rotto il silenzio, scrivendo un messaggio fiume su Instagram. Messaggio che ha tutta l’aria di una conferma che l’amore è evaporato. E pare che sia sfumato in circostanze non tranquillissime. Addio anche ai progetti di matrimonio, a patto che la giovane modella ne abbia mai avuti. Corona sicuramente, visto che in più frangenti nei mesi scorsi ha dichiarato di essere pronto a sposarsi. E invece non ci sarà alcun abito bianco.

Così la Barbieri nell’annunciare la fine della storia con Corona:

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia. In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno. Mi rivolgo a quelle persone, di non aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale. I conti prima o poi arrivano, quindi ascoltate chi vi vuole davvero bene. Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere”.

Corona ha sempre parlato benissimo della compagna, ormai ex, sottolineando come le piacesse il fatto che fosse una persona non incline a farsi risucchiare dallo spericolato mondo dello spettacolo e del web. Lei non ha quasi mai parlato a livello pubblico, per riserbo condito da un po’ di timidezza. Giusto per far capire quanto la ragazza tenga alla sua privacy, quando Fabrizio è stato ospite di recente a Domenica In non ha voluto apparire, nonostante il pressing di Mara Venier. In un mondo in cui ci sono persone che venderebbero ciò che hanno di più prezioso per avere 5 minuti di popolarità sul piccolo schermo, lei se ne è sempre stata in disparte.

Tornando al messaggio con la quale ha di fatto confermato il crac sentimentale con l’ex re dei paparazzi, emergono degli elementi tanto criptici quanto inquietanti e a tratti tragici. Sara, 23 anni (ben 26 in meno di Fabrizio che ne ha 49), parla di “gabbia dorata”, di isolamento e di una distruzione, la sua personale, consumatasi giorno per giorno. Parole a tratti nebulose che però non possono essere che interpretate come uno sfogo dettato da un travagliato percorso interiore scaturito da una profonda sofferenza. Meglio, però, guardare il bicchiere mezzo pieno: a 23 anni si può fare qualsiasi cosa, di tempo per costruirsi una vita serena e soddisfacente non manca. E per farlo, proprio come ha sottolineato la modella, il miglior modo è “vivere”.