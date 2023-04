Parla Romina Carrisi: “Oggi è un altro giorno, perché sono sparita”

Romina Carrisi interviene e spiega perché è sparita da Oggi è un altro giorno. Ormai da circa due settimane non si è fatta più viva nel programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno, insieme agli Affetti Stabili. I telespettatori hanno notato la sua assenza proprio dopo un fatto che ha generato polemica. La stessa figlia di Al Bano e Romina Power aveva condiviso un attacco inaspettato nei confronti della trasmissione. Per questo si è iniziato a pensare che la giovane Carrisi fosse stata esclusa dal cast.

Dopo il tweet polemico Romina è stata fatta fuori da Oggi è un altro giorno? Ecco che lei stessa rompe il silenzio, utilizzando sempre il suo account ufficiale di Twitter. “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”, scrive la giovane Carrisi sul noto social network. Dunque, sembra che non ci sia stata alcuna rottura tra lei e il programma che vede al timone Serena Bortone. La figlia di Al Bano precisa, infatti, che presto farà ritorno nella trasmissione di Rai Uno.

I fan dovranno, quindi, semplicemente attendere che torni ufficialmente nel programma. Semplicemente Romina Carrisi vuole risolvere un caso prima di tornare a essere una degli Affetti Stabili di Oggi è un altro giorno. Il suo chiarimento era d’obbligo, visto che le indiscrezioni su una sua eventuale esclusione dal programma condotto dalla Bortone si stavano facendo sempre più forti.

Da quando è iniziata questa nuova stagione della trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno, Romina ha spesso ricevuto degli attacchi da parte dei telespettatori. In particolare, il pubblico la accusava di non avere un ruolo preciso nelle varie puntate. Non solo, c’è chi le ha fatto notare che appariva agli occhi dei telespettatori come una “mummia”.

Stufa di ricevere questi commenti negativi, Romina Carrisi è intervenuta di recente su Twitter cercando di difendersi dagli attacchi. Ebbene inaspettatamente la figlia di Al Bano ha avuto il coraggio di schierarsi dalla parte dei telespettatori, dicendosi addirittura d’accordo con coloro che la stavano attaccando. Un chiaro attacco alla trasmissione, che però dopo quanto accaduto sembra non averla abbandonata.

Proprio dopo questa sua considerazione pubblica, la giovane Carrisi non è più apparsa sul piccolo schermo. Ma ecco che la verità oggi viene a galla grazie a un altro suo intervento chiarificatore.