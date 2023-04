Una gran bella stoccata quella che Romina Carrisi Power ha riservato a Oggi è un altro giorno, il programma in cui svolge il ruolo di affetto stabile e inviata. Su Twitter la figlia di Al Bano e Romina Power ha risposto a un hater andando, però, contro la trasmissione e i suoi autori per cui attualmente lavora. Facendo il punto della situazione, Romina è entrata a far parte degli affetti stabili di Serena Bortone alla fine della prima stagione del programma Rai e ancora oggi svolge questo compito.

Ma il suo comportamento in trasmissione sembra non essere particolarmente apprezzato da qualche telespettatore. In particolare, si è fatto avanti un utente su Twitter che ha sottolineato come Romina Carrisi non si impegni molto nel suo ruolo. “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, ha scritto questo telespettatore. La figlia di Al Bano non si è tirata indietro, anzi ha prontamente risposto all’hater, dando vita però a una polemica contro gli autori di Oggi è un altro giorno.

Dopo la bufera nata intorno al caso di Memo Remigi, ecco che in queste ore sembra che il programma della Bortone sia tornato al centro dell’attenzione. La giovane Carrisi, per rispondere al telespettatore indignato per come svolge il suo ruolo in trasmissione, ha commentato:

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Dunque, Romina si è trovata a dover dare ragione a questo hater. Allo stesso tempo, ha preso la palla al balzo per sottolineare che le dinamiche legate al suo ruolo in trasmissione non dipendono da lei. Probabilmente questa non è la prima critica che la giovane figlia di Al Bano riceve. Infatti, ha sottolineato che vorrebbe che questa situazione fosse chiara a tutti i telespettatori che seguono il programma.

Non solo, ha concluso il tutto facendo presente che qualunque sua iniziata viene bocciata in automatico dagli autori di Oggi è un altro giorno. L’inviata della sua personale rubrica RoMina vagante non è riuscita a trattenere questo suo pensiero, che sembra andare a colpire Serena Bortone e Roberto Giannotti, i quali ricoprono sulla carta il ruolo di ‘capi autori’.

Stando alle sue dichiarazioni, sembra proprio che a Romina Carrisi sia stata più volte bloccata a Oggi è un altro giorno, non si sa però come. Lo sfogo della figlia di Al Bano ha ricevuto diversi commenti da parte dei telespettatori. C’è chi ipotizza che Serena Bortone non dia spazio agli altri volti del programma e, ancora, chi aveva già notato il disagio di Romina.

Sono tanti coloro che hanno apprezzato questo sfogo della Carrisi, tanto che è possibile notare commenti di apprezzamento nei suoi confronti per questo sfogo. Molti ritengono che sia stata coraggiosa a esporsi in questo modo. Ecco uno dei tanti commenti:

“Non ha avuto senso introdurre nuovi affetti stabili. Purtroppo siete tutti lì come pubblico non parlante. A parte qualche balletto e commento o servizio in esterna, avete un ruolo decorativo, pur pagati. È coraggioso da parte tua esporti pubblicamente sulla questione”

Non resta ora che attendere per capire se arriverà una risposta da parte di Serena Bortone o se ci sarà qualche cambiamento in trasmissione dopo questo sfogo di Romina.