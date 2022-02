Parla Raffaella Fico: “Ecco perché sono sparita al Grande Fratello Vip”

By

Da settimane non si fa che parlare dell’addio di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione e qualche breve apparizione la soubrette napoletana non è più apparsa nello studio del reality show di Canale 5. Secondo indiscrezioni la Fico avrebbe tagliato i ponti con il programma, con la voglia di non essere più associata a questo format che tanta fortuna ha portato alla sua carriera.

A quanto pare, però, la verità è un’altra e la diretta interessata ha rotto il silenzio in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Raffaella Fico ha assicurato che tante bugie sono state dette sul suo conto: la 34enne ha semplicemente deciso di dedicarsi ad altro dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia.

“Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero. A dicembre, poi, sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine, purtroppo, sono stata male a causa del Covid. Tutto qui: questa è la verità”

Raffaella Fico si è detta contenta del suo percorso al Grande Fratello Vip, che ha definito breve ma intenso. È dispiaciuta, però, di quanto accaduto con Soleil Sorge che – al momento – non ha ancora querelato. Secondo la Fico l’influencer italo-americana ama provocare per il solo gusto di farlo ma a suo dire ha superato la soglia della buona educazione.

Per Raffaella Soleil è una persona maleducata e poco limpida e ha tirato in ballo la cattiveria e l’astio che ha provato sulla sua pelle nel bunker di Cinecittà. La Fico si è sentita delusa anche dal comportamento di Manila Nazzaro, che più volte al GF Vip ha spalleggiato la Sorge.

L’amore con Piero Neri

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Raffaella Fico ha confidato che la love story con l’imprenditore toscano Piero Neri procede a gonfie vele. I due vivono la loro relazione giorno per giorno, senza fare troppi progetti per il futuro. Raffaella e Piero fanno coppia fissa dalla scorsa estate.

Neri, 45 anni, è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno. L’uomo ha già avuto modo di conoscere Pia, la figlia che la Fico ha avuto nove anni fa dall’ex compagno Mario Balotelli. Da tempo la gieffina e il calciatore hanno ricostruito un rapporto di stima e affetto per il bene della loro bambina.