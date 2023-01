Mancano ormai poche settimane a Sanremo e una delle co-conduttrici di Amadeus, Francesca Fagnani, ha deciso di concedere un’intervista esclusiva al “Messaggero“. La giornalista di “Belve” si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con il quotidiano romano ponendo però una condizione: nessuna domanda sullo storico compagno Enrico Mentana.

La conduttrice parte dagli esordi, dai sacrifici dei genitori e dall’importante incontro con Michele Santoro che “ha dato una direzione diversa a tutta la mia vita. Con lui ho fatto l’università del giornalismo”. Dopodiché, si passa subito al Festival. Francesca racconta di aver ricevuto la telefonata da parte di Amadeus solamente due giorni prima dell’annuncio a Viva Rai 2! lo scorso 5 dicembre e ammette: “Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre”.

Ma quale sarà il ruolo della giornalista sul palco dell’Ariston? Sicuramente non dobbiamo aspettarci un numero di ballo o una performance canora. “Sono stonata e non so muovermi”, dichiara senza peli sulla lingua. Non rivela molto, solo di essere al servizio del Festival e di puntare sulla spontaneità. E alla domanda su un possibile monologo alla “Barbara Palombelli”, risponde: “Non cercherò gli applausi ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire”.

Come ogni anno, non poteva mancare l’interrogativo relativo al compenso sanremese, sul quale la Fagnani sorvola con un coinciso: “Che brutto parlare di soldi”. E aggiunge: “Al Festival sarei andata anche gratis”. A tal proposito, riguardo la famosa e controversa beneficenza della sua futura collega Chiara Ferragni all’associazione D.i.Re, donne in rete contro la violenza, dice:

Il suo è un bel gesto, io però sono cresciuta in una famiglia che da sempre dona quello che può tutto l’anno. Mio padre, 85 anni, l’ultimo bollettino è andato a pagarlo alle Poste pochi giorni fa.

Successivamente, la compagna di Enrico Mentana accenna qualcosa sulla sua vita privata. Ricorda la madre, scomparsa nel 2015, e il rimorso di non aver curato abbastanza un rapporto così importante. E mette a tacere gli insistenti quesiti sulla sua mancata maternità: “Non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli”.

E l’amore? Da dieci anni fa coppia fissa con il direttore del TG La7, ma dichiara di non credere all’amore per sempre e di avere, per questo, rifiutato ben due proposte di matrimonio. Inoltre, parla delle sue storie passate e di infedeltà: “Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa”. Una donna non perfetta, schietta e diretta, ma, ci tiene a ribadire, assolutamente non cattiva: “Non è vero. Odio i pregiudizi”.

Belve torna su Rai 2 in prima serata

Il fortunato programma di Francesca Fagnani tornerà presto in onda su Rai 2, subito dopo la fine di Boomerissima, la trasmissione di Alessia Marcuzzi. Il ciclo di interviste, per giunta, ha ricevuto un’importante promozione e approderà, per la prima volta, in prima serata. A confermarlo è la belva per eccellenza, coversando sempre con il “Messaggero”: “È vero. Boomerissima andrà avanti fino al 14 febbraio, poi ci sarò io per cinque settimane.” Insomma, non resta che aspettare il 21 febbraio per poter nuovamente seguire le interviste cult della giornalista.