Dopo l’annuncio dei big in gara al Festival di Sanremo, ecco che è stato ufficializzato il secondo nome femminile che affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Trattasi della ‘belva’ Francesca Fagnani. Dunque, il mosaico delle conduttrici va via via a comporsi. Chiara Ferragni sarà presente la prima e l’ultima serata della kermesse, mentre in un’altra puntata ci sarà la compagna di Enrico Mentana (presente per tutta la rassegna Gianni Morandi nel ruolo di co-conduttore).

Ad annunciare la presenza della conduttrice in forza a Rai Due è stato l’account social ufficiale di Sanremo, che ha ‘cinguettato’: “Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023“. Un proclama in stile ‘belve’. Perché è stata scelta proprio la Fagnani? Presto detto: perché è una delle rivelazioni giornalistiche e televisive più interessanti degli ultimi anni del piccolo schermo. Ha saputo forgiare una programma come ‘Belve’, identitario e originale.

Che la ‘Belva’ faccia il suo ingresso all’Ariston!

Proprio pochi giorni fa la conduttrice romana, intervistata a TvTalk (Rai Tre), ha spiegato quale sia, secondo lei, il successo di ‘Belve’, dichiarando che è proprio nel forte fattore identitario della trasmissione che si deve rintracciare il fulcro dell’originalità. In effetti la Fagnani ha recuperato un format assai in voga (la chiacchierata a tu per tu con un ospite), ma è stata in grado di renderlo unico.

Il ritmo serrato della conversazione (grazie anche a un sapiente montaggio realizzato in post produzione), l’affacciarsi all’intervista senza pregiudizi, lo studiare domande precise e ficcanti, la scelta di una scenografia tanto stilizzata quanto semplice sono una serie di elementi che hanno concorso a creare un prodotto forte.

E ‘Belve’ non solo è andato forte in tv ma anche sui social, divenendo uno dei programmi tv più dibattuti e commentati in rete. Un qualcosa di raro se si pensa che la trasmissione non va in onda in prima serata, bensì in seconda, tra l’altro su una rete che da anni boccheggia e vive una pesante crisi identitaria, vale a dire Rai Due.

Nonostante il contesto ‘ostile’, Francesca Fagnani è riuscita nell’impresa di emergere sulla seconda rete della tv di stato ed ora si è giustamente guadagnata un posto al Festival. Che la ‘Belva’ faccia il suo ingresso all’Ariston!