Parla Federica Pellegrini: “Ma quali nozze ad agosto”, l’evento slitta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno a Venezia il prossimo 27 agosto. Questa la notizia data per certa da molte testate giornalistiche. Peccato che le cose non stiano proprio così. Il matrimonio è fuor di dubbio che ci sarà (già ‘consumati’ anche gli addii al celibato e al nubilato dei futuri sposi), ma non in data 27 agosto. La stessa ‘Divina’ lo ha comunicato nelle scorse ore, facendo sapere che non sa perché c’è stato chi ha calendarizzato le nozze in quella precisa data. Un cortocircuito che, curiosamente e inconsapevolmente, è però stato generato dalla medesima nuotatrice.

“Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla”, ha dichiarato al quotidiano l’Arena l’ex nuotatrice, che ha affidato tutti i preparativi dell’evento alla saggia competenza del wedding planner ‘star’ Enzo Miccio. Insomma, i fiori d’arancio non sono poi così lontani, ma nemmeno così vicini. La data esatta non si sa visto che Federica e Matteo, al momento, preferiscono custodirla con gelosia.

A proposito di data: perché in molti hanno dato per certo che il matrimonio sarebbe stato celebrato il 27 agosto? Semplice: perché la Pellegrini, lo scorso aprile, intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dichiarò che sarebbe convolata a nozze a fine agosto. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia”, raccontò la nuotatrice. Ecco l’origine del qui pro quo con la stampa sul ‘grande giorno’. In breve: la sportiva disse che si sarebbe sposata a fine agosto e in molti hanno creduto che la data più azzeccata fosse il 27. Evidentemente poi i futuri sposi hanno spostato un poco più in là l’evento.

Non c’è la data esatta e nemmeno è trapelato qualche dettaglio stuzzicante in merito alla cerimonia. Motivo? Lo stesso accennato poc’anzi: Giunta e Pellegrini vogliono mantenere massimo riserbo su tutto ciò che riguarda i preparativi matrimoniale. “Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora”, ha sottolineato la ‘Divina’.

Federica pellegrini, la maternità può attendere

In un’altra intervista recente, Federica ha anche parlato dell’eventualità di mettere su famiglia. Scherzando ha dichiarato di aver chiesto a Giunta di non pensare ad un bebè fin dopo le nozze. “Gli avevo chiesto di non farlo fino alle nozze, che devo bere”, ha detto tra il serio e il faceto la nuotatrice. Quindi ha aggiunto: “Se ci penso? No, mi piace vivere alla giornata. C’è programmazione nella mia vita ma amo anche le sorprese”.