Parla Federica Pellegrini: la ‘lista’ del lato oscuro della maternità

La maternità non è una passeggiata. Concetto tanto banale quanto veritiero, come testimoniano praticamente tutte le neo mamme. E non ha fatto eccezione Federica Pellegrini, che lo scorso 3 gennaio ha accolto tra le braccia la sua prima figlia, Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta. Nelle scorse ore l’ex nuotatrice ha pubblicato una Story Instagram emblematica a proposito delle difficoltà che una madre si ritrova ad affrontare dopo il parto. Difficoltà che coinvolgono tutte le sfere di una donna, da quella psicologica a quella fisica. Il cambiamento infatti è a 360 gradi e comporta dedizione e fatica, ripagate dall’amore di aver messo al mondo la propria creatura.

In particolare la ‘Divina’ ha diffuso un video sui suoi canali social nel quale sono elencati tutti i momenti difficili che una donna deve fronteggiare dopo aver messo al modo un bebè. “Firmo e sottoscrivo”, ha chiosato l’ex atleta riprendendo un post di una donna. Post in cui è stata appunto fatta una lista delle otto situazioni spinose che si verificano spesso nel post partum:

Il dolore durante i primi giorni di allattamento

L’elaborare la propria esperienza del parto

Il tempo che serve per accettare i cambiamenti fisici, mentali ed emotivi

Il non potere riposare

Il sentimento di solitudine che si prova

I cambi ormonali

Il non poter avere mai una pausa dal proprio ruolo di mamma

Il drastico passaggio dall’essere indipendenti all’essere 24/7 a disposizione dei propri piccoli

Non è la prima volta che la Pellegrini rende note alcune sue insofferenze a proposito della maternità vissuta. Di recente infatti ha fatto sapere, sempre tramite i suoi account social, di avere percepito il bisogno ogni tanto di dedicare del tempo per sé e staccare un attimo la spina da tutto e tutti.

In tempi non sospetti anche altre donne del mondo dello spettacolo hanno iniziato a bersagliare il muro di ipocrisia per quel che riguarda i primi mesi della maternità, troppo spesso descritti in maniera retorica come il “momento più bello” della vita di una persona. In tal senso preziose sono state le testimonianze di Levante, Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis, le quali, senza paura di risultare indelicate, hanno rivelato la realtà dei fatti, ossia il ‘segreto di pulcinella’ che si può racchiudere con il seguente ragionamento: il post partum regala una infinità di emozioni contrastanti ed è un periodo per tantissime donne tutt’altro che semplice. Altro che momento più bello di una vita.