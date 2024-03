Federica Pellegrini neomamma: “Tosta, ecco la parte più difficile”

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è da poco diventata madre della piccola Matilde, avuta con suo marito Matteo Giunta. La sportiva si è recentemente aperta sui social su questi primi mesi da neomamma, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower circa la maternità e l’allattamento della bambina.

Federica ha confessato ai fan all’interno di alcune storie pubblicate su Instagram:

La maternità è più difficile di come me l’aspettavo. Semplicemente perché la devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata.

A chi le ha chiesto del parto ha risposto con un secco:

Domanda di riserva?

Il momento del parto è stato difatti particolarmente difficile e doloroso per la nuotatrice. Dopo due giorni di patimenti ha fatto il cesareo e la bambina è venuta alla luce lo scorso 3 gennaio a Verona. I follower hanno poi continuato ad incalzarla, chiedendole anche come va l’allattamento della piccola Matilde.

Questa la risposta di Pellegrini a riguardo:

Per fortuna lei è stata bravissima fin da subito. Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione. Non è sempre facile.

La campionessa allatta al seno e lo fa su richiesta, con orari non prestabiliti. Qualcun altro le hai poi chiesto a chi somigli sua figlia tra lei ed il papà Matteo Giunta. Con un pizzico di rammarico ha rivelato:

È tutta il papà. Per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance, ma vedremo…

Durante tutte le storie Federica si è sempre mostrata sorridente. È difatti molto felice per l’arrivo di una terza persona nella sua famiglia, sebbene non sia sempre facile e la stanchezza in alcuni momenti si faccia sentire. La sportiva ha definito questo cambio di vita ‘Quasi devastante per quanto è potente’.

E ancora:

Sto cercando di vivere a pieno questa avventura incredibile. Perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato!

In tutte le stories pubblicate da Pellegrini non si vede mai la bambina. Si tratta di una scelta voluta della mamma, che preferisce non mostrarla sui social. Ha difatti definito questi ultimi un posto ancora non sicuro per lei, vista la sua giovanissima età.