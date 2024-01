Federica Pellegrini è diventata mamma: svelato il nome della figlia

Federica Pellegrini è diventata mamma per la prima volta. All’alba di mercoledì 3 gennaio 2024 ha dato alla luce la sua prima figlia. Lei stessa lo ha annunciato su Instagram, facendosi immortalare dopo aver partorito assieme al marito e neo padre Matteo Giunta e alla neonata. Svelato anche il nome scelto, tenuto top secret fino ad oggi: la bimba è stata chiamata Matilde.

“2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata! 6:51 del 03/01/2024. Matilde. Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”. Questo l’annuncio della Divina a corredo della foto in cui abbraccia la piccina.

Il parto era previsto per gli ultimi giorni del 2023. Matilde, invece, ha deciso di salutare il mondo con un leggero ritardo. Si conclude anche il toto-nome: come poc’anzi accennato, l’ex nuotatrice e Giunta hanno mantenuto massimo riserbo sulla scelta fino alla nascita. Per depistare i curiosi, nel corso della dolce attesa, hanno chiamato la nascitura ‘Meringa’.

Federica Pellegrini e la voglia di diventare madre

In diverse interviste, prima di rimanere incinta, la ‘Divina’ aveva rivelato di nutrire il desiderio di diventare madre. Dall’altro lato, quando alcuni giornalisti hanno indugiato in modo troppo morboso sul tema, si è giustamente infastidita, ricordando che una donna, anche laddove non abbia figli, può sentirsi completa e appagata.

Al di là delle polemicucce generatesi, il gossip ha centrato il bersaglio grosso pochi mesi fa, quando il pancione, per l’ex atleta, era ormai diventato impossibile da nascondere ad occhi indiscreti. La ‘Divina’ è così uscita allo scoperto annunciando la dolce attesa, che si è conclusa il 3 gennaio.

Al settimo cielo naturalmente anche Matteo Giunta che, a più riprese, in questi mesi, ha dichiarato di non vedere l’ora di diventare padre. Con Federica ha ufficializzato la relazione sentimentale quando lei ha scelto di ritirarsi dal nuoto professionistico. Poi il matrimonio a Venezia e ora la famiglia, con l’arrivo della piccola Matilde.