Federica Pellegrini: “Gravidanza? Troppi incubi, non ho festeggiato”

A pochi giorni dal parto, Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha raccontato questo ultimo periodo della sua vita: il libro pubblicato la scorsa primavera, il matrimonio e la bambina che sta per nascere.

Tra Natale e Capodanno, Federica e Matteo Giunta diverranno genitori, l’emozione è tanta ed anche le aspettative. L’ex nuotatrice ha raccontato che non è stato semplice rimanere incinta, hanno fatto una serie di tentativi e sono stati assaliti dalle paure più grandi. Lei, infatti, ha rivelato: “Quando abbiamo scoperto che ero incinta, non è che abbiamo festeggiato“. Questo perché la coppia voleva avere la sicurezza della cosa, per paura che non andasse a buon fine.

Nel frattempo molti, sui social, si chiedevano come mai ancora non avessero allargato la famiglia. La Pellegrini si è sentita sotto giudizio, come se le persone volessero entrare nella sua privacy e intimità.

“Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione. Eravamo convinti che sarebbe successo immediatamente appena iniziati i tentativi. Invece abbiamo cominciato a farci delle domande. […] Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema. Quando ho smesso di nuotare i commenti sotto i miei post aumentavano a dismisura su questo argomento: allora lo fai un figlio? Dai, è ora! Hai smesso per fare un figlio? […] Non ho mai sentito fare le stesse domande sessiste a un atleta maschio in conferenza stampa. Certo, io non avevo mai nascosto di volere una famiglia, però un conto è che lo dicessi io, un altro è sentirselo chiedere ossessivamente“

Dopo l’annuncio della gravidanza Federica ha continuato a nuotare, essendo la sua più grande passione. Così hanno iniziato a scriverle molte mamme preoccupate. Pensavano che fosse pericoloso per la bambina: “Mi ha fatto molta tenerezza perché pensavano che prendessi una spanciata e facesse male alla bambina. Peccato che mi sono tuffata per vent’anni, se mi è capitato è perché sono scivolata, ma so come entrare in acqua…“.

La coppia aspetta una femmina, ma non ha ancora scelto il nome. Federica è convinta che la figlia potrà cambiare in meglio suo marito. L’ex nuotatrice ha rivelato anche di voler partorire in acqua, poiché sa come potrebbe reagire il suo corpo: “Ci provo, perché ci sono diversi studi che dicono che la bambina esce dall’acqua e si trova in acqua, quindi non c’è lo shock ambientale. Ma io l’ho scelto perché conosco molto di più il mio corpo in acqua, che per me è un elemento tranquillizzante“.

Che mamma sarà Federica Pellegrini

L’ex nuotatrice ancora non si vede mamma, ha delle insicurezze e si pone molte domande. Sa di voler crescere lei sua figlia, evitando di lasciare l’educazione a persone estranee. Al tempo stesso, però, desidera continuare a realizzarsi professionalmente.

Per quanto riguarda lo sport, la Pellegrini sostiene che sua figlia verrà certamente indirizzata verso questo mondo, perché “lo sport è una scuola di vita“. Però Matteo non vorrebbe che prendesse la strada del nuoto, al contrario della partner. Federica ha anche ammesso che preferirebbe che la figlia non scegliesse di diventare una sportiva professionista, perché avrebbe una vita piena di sacrifici, ma “sarà lei a decidere“.

Il matrimonio con Matteo

L’ex nuotatrice ha parlato anche di suo marito e di come questa relazione l’abbia fatta maturare tanto. Con lui ha capito cos’è realmente l’amore e soprattutto quanto la possessività e la gelosia siano indice di un rapporto che in realtà non è sano.

“Ogni storia è diversa. Io ci ho messo molto tempo a capire come ti dovrebbe amare una persona. Adesso si confonde tantissimo la gelosia con l’amore. E mi ci metto anch’io, perché ho sempre avuto relazioni con persone molto possessive e non è stato facile“

Federica reputa che sia lei, che la sua bambina, sono davvero fortunate ad avere Giunta con loro. Ritiene che sarà un papà straordinario. Ha parlato anche del matrimonio. L’ex nuotatrice, essendo credente, ci teneva molto a questo passo importante. Lui all’inizio non era molto convinto, ma poi, dopo il corso prematrimoniale, ha cambiato idea. Oggi sono entrambi felici di essere marito e moglie.