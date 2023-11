Federica Pellegrini a Fiorello: “Ecco come partorirò, ho scelto”

A due settimane dal ritorno della nuova edizione di VivaRai2!, Fiorello è riuscito ad ottenere un successo dopo l’altro. Di puntata in puntata, lo show mattutino ottiene ascolti sempre più sorprendenti, oltre ad avere un incredibile riscontro social grazie a clip che vanno subito virali. In queste puntate, lo showman ha portato nel suo famoso glass diversi personaggi di punta del mondo dello spettacolo e non solo: da Amadeus a Marco Mengoni, da Mahmood a Paola Cortellesi, fino a Pierfrancesco Favino e Francesco Totti.

Nella puntata di oggi, 17 novembre è stato il turno di tre personalità altrettanto importanti e diverse tra loro: Emma Marrone, il presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) Giovanni Malagò e Federica Pellegrini. Proprio in presenza di Malagò, Fiorello non ha potuto fare a meno di mettersi in contatto con un volto storico dello sport italiano, ovvero la ‘Divina‘. L’irruzione dell’ex nuotatrice è stata solo per via telefonica, ma il conduttore è riuscito comunque a farle svelare dei dettagli inediti della sua gravidanza e imminente parto.

Com’è noto, Federica Pellegrini è in dolce attesa. La gravidanza è stata svelata lo scorso luglio e, tra circa un mese, lei e il marito Matteo Giunta diventeranno per la prima volta genitori di una bambina. “Tu sei in dolce attesa, stai aspettando due delfini” ha esordito scherzosamente Fiorello. “Mi hanno detto uno”, ha poi risposto Federica. Da lì, il conduttore ha iniziato ad investigare sul parto, che dovrebbe avvenire tra Natale e Capodanno.

“Proverò a fare il parto in acqua”, ha rivelato Federica sotto domanda di Fiorello. Quest’ultimo ha poi iniziato a scherzare sulla vicenda, anticipando che la piccolina sarà sicuramente una campionessa da record sin dalla sua nascita. Insomma, manca sempre meno al grande giorno e i neo genitori sembrano non vedere l’ora.

Il piccolo delfino in arrivo di @mafaldina88 secondo i pronostici di @Fiorello sarà un campione da record sin dal primo istante!???????? #VivaRai2 pic.twitter.com/s5ci2ZhSut — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 17, 2023

Federica Pellegrini: la scelta del nome di sua figlia

Il nome della piccola è stato già deciso, come spoilerato da Matteo Giunta in un’intervista a Verissimo. Qualche settimana fa, ospite da Silvia Toffanin, la sportiva aveva tergiversato sulla scelta del nome, per poi essere smascherata dal marito, che invece aveva dichiarato che la piccola ha già un nome definito. Non resta che attendere poco più di un mese per la nascita e per scoprire finalmente come si chiamerà la bambina.