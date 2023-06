Parla Cristina D’Avena: ritocchini, guadagni, legame con Berlusconi

Cristina D’Avena si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. La carriera musicale ma non solo, ecco gli argomenti trattati

In una lunga intervista a Il Corriere, Cristina D’Avena si è raccontata sotto numerosi aspetti. Non solo quello musicale, dunque, ma anche riferimenti alla sua vita privata e alle sue altre passioni al di là di quella che l’ha resa famosa: il canto. Dagli inizi a Milano, passando per momenti chiave di una carriera lunga quarant’anni, ecco cosa ha raccontato Cristina D’Avena.

Gli inizi su Canale 5: storia di una lunga carriera

La cantante ha voluto ricordare l’inizio della sua carriera, nel 1981, quando Canale 5 era ancora agli albori. “Cercavano una voce per la sigla di Pinocchio” ha spiegato lei. Quindi il trasferimento al Jolly residence di Milano 2. Allora, ha raccontato lei, era pedinata da un certo Giuseppe, uomo inviato dal padre di Cristina per tenerla d’occhio. Qualche parola, poi, anche sul defunto fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi: “Amava i suoi dipendenti: veniva a farci visita negli studi“.

Le è stato chiesto, in seguito, se si fosse stancata di cantare, argomento fuori discussione per Cristina: “Sono ancora troppo bimba per smettere” ha spiegato lei, rivelando il desiderio di esibirsi, un domani, in un musical a teatro. L’energia sembrerebbe essere ancora tanta e il pubblico, composto da persone di ogni età, la segue da decenni. Sui guadagni nella sua lunga carriera, Cristina ha rivelato di non aver potuto contare sugli incassi del diritto d’autore, non avendo scritto i testi delle canzoni: “Ma ho venduto sette milioni di dischi e funziono ancora” ha precisato.

Durante l’intervista, inoltre, le è stato fatto notare come, negli anni, non ci fosse stata nessuna cantante degna di essere riconosciuta come erede di Cristina D’Avena. “Diverse artiste ci hanno provato con la Disney, ma in Italia siamo più conservatori” ha spiegato lei. “La mia voce è un marchio sull’infanzia” ha continuato.

L’infanzia di Cristina e quel sogno non coltivato

Proprio l’infanzia è stato uno dei tanti temi affrontati nel corso dell’intervista. A soli tre anni, infatti, Cristina cantò Il valzer del moscerino, classificandosi terza allo Zecchino d’oro. Figlia di un medico e una casalinga, c’è stato spazio per raccontare il rapporto tra Cristina e la famiglia. “Severo sì ma capace di grandi gesti” ha confessato parlando del padre. “Da lei tanto amore e tanti consigli” ha invece detto della madre. Cristina ha, però, anche una sorella minore, Clarissa, che oggi lavora per lei come ufficio stampa: “Siamo diverse ma ci cerchiamo in continuazione” ha confessato.

Senza musica, probabilmente, Cristina avrebbe seguito le orme del padre, puntando a diventare medico. Anche in questo caso avrebbe avuto a che fare con i bambini, dato il suo precedente desiderio di specializzarsi in neuropsichiatria infantile. Nel destino di Cristina D’Avena, però, c’è stato altro, portandola a diventare l’icona che oggi conosciamo. Nonostante il successo, la cantante ha raccontato di qualche rimpianto, in particolare quello di non aver coltivato la recitazione: “Potevo approfondirla e avere più opportunità“.

Dalla maternità alle famose foto su Instagram

Nonostante il tanto tempo passato ad intrattenere le giovani generazioni, Cristina D’Avena non ha mai avuto figli. “Fossi madre sarei più felice” ha confessato, ribadendo come quello della maternità mancata non rappresenti un chiodo fisso nella mente della cantante. “Mi sento una donna realizzata, inserita, apprezzata” ha concluso. Molto più riservata, invece, per quanto riguarda la sua dolce metà: “Viviamo fra Bologna e Milano” ha detto, senza dare altri dettagli.

In molti ricorderanno gli scatti pubblicati su Instagram da Cristina D’Avena tre anni fa, dove si mostrò in bikini. Da allora, l’immagine che i fan avevano di lei in parte cambiò: “Si parlò di svolta sexy, di provocazioni, come se volessi ricercare una nuova ribalta” ha rivelato. “In realtà mi è sempre piaciuto mostrare la mia femminilità” ha aggiunto, ribadendo un dettaglio: “Sappiate che per alcune foto ho usato filtri migliorativi“. Quando le è stato chiesto se fosse ricorsa alla chirurgia, Cristina ha spiegato: “Sono tutta al naturale ma non giudico chi l’ha fatto“.

Cristina D’Avena rappresenta, ancora oggi, una delle cantanti italiane più note. Dalla canzone dei Puffi a Kiss me Licia, sono tanti i successi che le si attribuiscono. Ancora oggi continua a girare l’Italia con live e concerti, appassionando fan di tutte le età. Nella sua carriera anche diversi premi, l’ultimo al Best Movie Comics and Games.