Cristina D’Avena a Verissimo per festeggiate i 40 anni di carriera. La cantante è stata ospite di Silvia Toffanin, assieme alla sorella minore Clarissa. Per quest’ultima si è trattata della prima volta in tv. Durante l’intervista si è palesato in studio anche Marco Bellavia. Con Cristina ha lavorato da giovane per ben quattro anni. “Ci vogliamo bene, abbiamo riso tantissimo”, hanno spiegato i due ex colleghi, sorridendo affettuosamente. Spazio poi al successo e alle colonne sonore che hanno segnato milioni e milioni di italiani. La cantante ha anche spiegato qualcosina sulla sua ‘blindatissima’ vita privata.

Incalzata da Silvia Toffanin, che ha voluto sapere a tutti i costi se ci fosse un ‘lui’ nella sua vita, la D’Avena ha raccontato che sì, c’è una dolce metà. “Ho un compagno, sto benissimo, alti e bassi come per tutti. C’è complicità e rispetto”, ha sottolineato, senza svelare l’identità dell’uomo. Dopodiché ecco che è stata raggiunta da Clarissa, con la quale ha un legame stretto e profondo. Le due sorelle ridono e si prendono spesso i giro. Un vero e proprio turbinio di sorrisi e felicità.

“Lei è uno scorpione e mi sgrida sempre”, ha confidato alla padrona di casa di Verissimo Cristina, riferendosi a Clarissa. Dopodiché questa, su richiesta della Toffanin, ha elencato pregi e difetti dell’artista: “Lei è ritardataria, pigra, ma a livelli… Pregi? Sempre sorridente e positiva, lei è nata con il sorriso. E poi è molto protettiva”. Diversi telespettatori hanno sono rimasti di sasso nel notare quanto le due sorelle si somiglino, congratulandosi con entrambe per l’aspetto fisico. “Sono uguali”, “Identiche”, “Due gocce d’acqua”, etc etc.

Chi è Clarissa D’Avena, la sorella di Cristina: età e altre curiosità

Cristina D’Avena ha 58 anni, la sorella Clarissa ne ha 10 in meno. Originaria di Bologna, quest’ultima lavora come addetta stampa della cantante e di alcuni altri artisti. Nel corso della sua infanzia ha partecipato al coro de Lo Zecchino d’Oro. Al pari della sorella, è assai riservata sulla sua vita privata.

“È sempre stata una mamma, per me. Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita. Il suo successo è arrivato nel mio passaggio dalle elementari alle medie: i compagni mi chiedevano l’autografo, lei mi regalava le cartelle di Five e io le distribuivo alle mie amiche”, ha confessato Clarissa non molto tempo fa al Il Corriere della Sera.

A Verissimo ha invece raccontato che Cristina viaggia soltanto in macchina. Tale richiesta fa sì che le due sorelle passino parecchio tempo assieme. I loro tour in lungo e in largo per l’Italia sono costellati di chiacchierate, qualche botta e risposta e un sacco di risate. Sorelle forever!