Parla Cristina Chiabotto: “Telecamere spente, così si comportava Del Piero”

Cristina Chiabotto in vena di confidenze. La 39enne torinese ed ex Miss Italia (trionfò nel concorso di bellezza 21 anni fa) si è raccontata a ruota libera in una intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, parlando di diversi personaggi famosi con cui ha collaborato, oltre a narrare alcuni aneddoti della sua vita privata. Oggi è mamma di due bimbe, sposata con l’imprenditore Marco Roscio. In passato ha lavorato per 9 anni con l’ex calciatore Alessandro Del Piero. Iconiche le loro pubblicità dell’acqua Rocchetta. Chiabotto ha rivelato come si comportava la bandiera bianconera a telecamere spente. Inoltre, quando le è stato chiesto qual la più bella persona conosciuta in tv, ha fatto il nome del Mago Forrest.

Cristina Chiabotto su Alessandro Del Piero: “Mai mi ha messa in soggezione”

Per quasi un decennio Chiabotto e Del Piero sono stati protagonisti degli spot dell’acqua Rocchetta. I loro volti assieme sono diventati familiari agli italiani. L’ex Miss Italia ha spiegato che anche a telecamere spente c’è stata un’ottima sintonia con l’ex calciatore. Ma nulla di sentimentale, sia chiaro.

“Ci siamo divertiti e abbiamo condiviso nove anni di spot. Un bel pezzo del mio percorso. Non mi ha mai messo in soggezione. Era presente anche in uno dei momenti che porterò sempre con me: l’inaugurazione dello Juventus Stadium, nel 2011. Una della serate più emozionanti della mia vita”.

Il Mago Forrest “eccezionale”

Sempre restando in tema televisivo, l’ex Miss Italia ha fatto il nome del Mago Forrest quando le è stato domandato di indicare quale bella persona ha incontrato nell’ambito del piccolo schermo. Ha definito il comico un “uomo eccezionale” a livello umano. Parole al miele anche per il compianto Paolo Rossi, conosciuto a Mediaset quando lui faceva l’opinionista sportivo. “Ci incrociavamo a colazione. Sempre solare e divertente”, ha sottolineato Chiabotto. Un pensiero lo ha poi riservato a Pippo Baudo: “Mi ripeteva sempre: ‘Grande Chiabotto, ma purtroppo lei non l’ho inventata io…'”. Un rimpianto? “Non aver conosciuto di persona Raffaella Carrà, la mia preferita del mondo dello spettacolo”.

Chiabotto e il filtro sabaudo per tenere lontani i calciatori

La conduttrice, sempre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato di aver conosciuto molti calciatori, ma di non averne frequentato nemmeno uno. Ovviamente non le sono mancati i corteggiatori provenienti dal mondo del calcio, ma ha sempre posto nei loro confronti una barriera: “Io ho sempre messo il ‘filtro sabaudo’, una forma di difesa e distanza. Non credo neanche di essere lo stereotipo della ragazza da giocatore: solitamente sono più attirati dalla velina che dalla Miss Italia. Non ho mai sognato un fidanzato calciatore. Infatti alla fine mi sono sposata con Marco, che fa l’imprenditore, e nella Juventus ha giocato soltanto da bambino…”

A proposito del marito Marco Roscio, ha spiegato che si sono innamorati mandandosi reciprocamente una canzone al giorno dopo essersi conosciuti in tribuna allo Juventus Stadium.

Cristina Chiabotto e la voglia di normalità

Tornando al “filtro sabaudo”, Chiabotto ha riferito che le è servito molto anche durante le sue esperienze professionali nel mondo della tv, un ambiente che le piace, ma dal quale evade appena può per ritornare alla normalità di sempre: “È un mondo nel quale ti devi sapere giostrare. A me ha aiutato la voglia di normalità: appena potevo tornavo nel mio paese, Borgaro Torinese. E ho sempre frequentato le amiche di sempre, quelle delle scuole elementari dei salesiani di Torino. Per non trovarsi in situazioni spiacevoli serve tutto, anche un pizzico di fortuna”.

A livello lavorativo due esperienze le sono rimaste nel cuore, vale a dire la partecipazione a Ballando con le Stelle e quella da conduttrice de Le Iene.