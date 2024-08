Cristina Chiabotto, che fine ha fatto e perché non torna in tv

Ci sono persone che farebbero carte false per entrare in uno studio televisivo, ce ne sono altre che invece decidono di tirare i remi in barca in giovane età e di lasciarsi alle spalle carriere di tutto rispetto. Della seconda categoria fa parte Cristina Chiabotto, piemontese doc classe 1986 (il prossimo 15 settembre compirà 38 anni). Dopo aver vinto Miss Italia nel 2004 è diventata una star del piccolo schermo italiano, conducendo svariati programmi. Poi, un bel giorno, è sparita. Oggi la si vede ogni tanto, per qualche intervista o per qualche impegno ‘leggero’.

Eppure Cristina avrebbe tutto per continuare a lavorare in tv: la bellezza, beh, è indiscutibile, la simpatia non manca, a presentare non è Maria De Filippi ma con quello che si vede in giro potrebbe tranquillamente destreggiarsi egregiamente come già dimostrato svariate volte in passato. E invece niente.

La sua vita è profondamente cambiata quando è finita la lunga relazione con l’attore Fabio Fulco a cui è rimasta legata dal 2005 al 2017. Lui voleva le nozze e una famiglia, lei era titubante. Alla fine c’è stato il crac. Nessun tentennamento invece con l’imprenditore Marco Roscio, conosciuto nel 2018. Con lui ha bruciato tutte le tappe: il 21 settembre 2019 le nozze, il 7 maggio del 2021 la nascita della primogenita Luce, tredici mesi dopo, il 29 giugno 2022, la venuta alla luce di Sofia.

Chissà cosa avrà pensato Fulco nel vedere che con Roscio, come per magia, tutti i tentennamenti della Chiabotto sono spariti e in quattro e quattr’otto, si è sposata e ha messo al mondo due figlie. Ma questa è un’altra storia. Restando sul percorso dell’ex Miss Italia, semplicemente Cristina, a un certo punto, con l’uomo della sua vita al fianco e due bimbe piccole ha rivisto le sue priorità.

A La Stampa, mesi fa, a proposito della sua sparizione dalla tv che conta, spiegava: “Sono diventata mamma. Credo che ci siano dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte: devi fare quel “giro della curva” per capire cosa capita nella tua vita personale e poi, di conseguenza, viene tutto il resto Tra l’altro io ho avuto ben due gravidanze – le mie figlie hanno appena 13 mesi di differenza! – per di più in piena pandemia: era impossibile fare tutto!”.

La Chiabotto aveva anche aggiunto che non escludeva un suo ritorno in tv, ma che, laddove si fosse verificato, sarevvebe avvenuto con i suoi tempi. Insomma, la conduttrice, dopo aver messo su famiglia, ha deciso di lasciare da parte il lavoro e di godersi gli affetti cari, avendo le possibilità di farlo tranquillamente. La tv ora può attendere. O forse può attendere per sempre. Cristina sembra proprio non sgomitare per rientrare.