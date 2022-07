Cristina Chiabotto è diventata mamma bis: nome, sesso e foto del bebè

Cristina Chiabotto, 35 anni, è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl e conduttrice piemontese ha annunciato attraverso un post Instagram di aver partorito Sofia, il nome scelto assieme al marito Marco Roscio per la figlia. La notizia l’ha divulgata nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio 2022, anche se la bimba è venuta alla luce il 29 giugno, sotto il segno del Cancro.

“29 Giugno 2022… Benvenuta Sofia”, ha scritto la Chiabotto via social a corredo di uno scatto in cui si vede la piccina nella culla, posata sul lettone di mamma e papà. Si deduce quindi che Cristina abbia già lasciato l’ospedale in cui ha partorito, facendo ritorno a casa. Naturalmente, in un amen, l’annuncio della nascita di Sofia ha fatto incetta di like e di congratulazioni in rete. Tra le colleghe e amiche vip della neo mamma, le prime ad aver accolto in modo tripudiante l’arrivo della piccola sono state Alena Seredova e Angela Melillo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Oltre al post, la conduttrice di Moncalieri ha postato una fotografia della neonata tra le Stories Instagram, mostrando le gambette e un braccino di Sofia.

Dunque è giunto il secondo frutto d’amore per la coppia, che a maggio 2021 ha dato il benvenuto a Luce Maria (si ricorda che Cristina e Marco sono moglie e marito dal 2019).

Nessuno era al corrente del nome scelto dalla showgirl e dal manager. La Chiabotto, qualche settimana fa, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin aveva spiegato che lei e Marco non avevano ancora deciso il nome da dare alla bimba e che probabilmente avrebbero scelto quando sarebbe nata: alla fine hanno optato per Sofia.

Cristina Chiabotto: dove vive oggi e la voglia di tornare in tv

Cristina Chiabotto, dopo aver vissuto una lunga love story con l’attore Fabio Fulco, si è legata a Marco Roscio con il quale è convolata a nozze nel 2019, dopo un solo anno di fidanzamento. La coppia dimora a Torino. La showgirl, in una recente intervista, ha dichiarato di essere pronta a tornare in tv e che non disdegnerebbe delle proposte professionali.