Cristina Chiabotto mamma bis. Dopo aver annunciato sui social network la sua seconda gravidanza l’ex Miss Italia ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, svelando alcuni particolari della dolce attesa. Una gestazione che ha lasciato stupiti un po’ tutti visto che la primogenita della showgirl, Luce Maria, è nata a maggio 2021. Un anno dopo la soubrette sta per allargare la famiglia con il marito Marco Roscio, sposato nel 2019.

Cristina Chiabotto ha confidato a Silvia Toffanin che aspetta un’altra bambina. Il parto è previsto ai primi di luglio. Il nome? Al momento non è stato ancora deciso. La Chiabotto ha ammesso che con Luce Maria lei e il marito sono stati più decisi mentre ora non riescono a scegliere. Hanno stilato una lista dei nomi più carini e molto probabilmente arriveranno ad una decisione finale solo dopo il parto.

A Verissimo Cristina Chiabotto ha inoltre ribadito che dopo l’arrivo della sua bambina il rapporto di coppia non è cambiato. Anzi, con Marco Roscio la 36enne fa il possibile per mantenere vivo il fuoco della passione. I due possono contare su dei nonni molto presenti e appena possono si ritagliano dei momenti romantici solo per loro.

Per dedicarsi alla famiglia Cristina Chiabotto ha accantonato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. L’ex compagna di Fabio Fulco ha però chiarito che prima o poi tornerà a lavoro:

“Non ho nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire”

Chi è il marito di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio nel 2019, dopo un solo anno di frequentazione. Lui è un general manager di 36 anni, nato e cresciuto in Piemonte come la Chiabotto. I due si sono conosciuti allo stadio, durante una partita della Juventus, grazie ad alcuni amici in comune. Entrambi sono grandi tifosi bianconeri e sono intenzionati a trasmettere questa passione alle loro bambine.

La coppia oggi vive a Torino con la piccola Luce Maria e in attesa della secondogenita. Prima di incontrare Marco la Chiabotto ha amato per dodici anni l’attore napoletano Fabio Fulco, conosciuto nel 2005 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Pure Fulco si è rifatto una vita lontano da Cristina: oggi è felice accanto alla modella Veronica Papa, che l’ha reso padre a 50 anni della piccola Agnes.