Parla Bortuzzo, le sue verità: Lulù, Giulia Latini e Barù “messo contro di lui”

Manuel Bortuzzo, intervistato a “Non succederà più” (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio), ha fatto chiarezza su una serie di questioni che l’hanno riguardato negli ultimi mesi. Il nuotatore triestino è tornato a parlare dell’ex fidanzata Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, ha commentato il gossip che lo vorrebbe vicino all’ex volto di Uomini e Donne Giulia Latini, ha spiegato che con Aldo Montano continua ad avere un rapporto stretto e intenso di amicizia, ed, infine, ha rilasciato altre esternazioni circa la sua scelta di partecipare al Grande Fratello Vip 6.

Il 23enne, circa la fine del chiacchieratissimo rapporto sentimentale con Lulù e le presunte relazioni che il gossip gli ha affibbiato di recente, ha risposto in modo tanto netto quanto colorito, con un secco: “Non me ne frega un ca…o”. Quindi ha aggiunto: “Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”.

Sempre restando in tema sentimentale, la conduttrice di “Non succederà più” ha raccontato di essersi emozionata nel vedere il film – trasmesso di recente su Rai Uno – tratto dal suo libro. “Anche nella tua vita reale ci sarà un lieto fine, incontrerai questa ipotetica Martina”, ha chiosato la speaker. “Non ho problema di nessun tipo”, la replica fulminea di Manuel.

Capitolo Grande Fratello Vip 6. Bortuzzo ha sottolineato una volta di più che la decisione di prendere parte al reality show, per lui, non è stata affatto semplice. A spingerlo verso il sì, il “fatto che comunque mi voleva (Signorini, ndr), sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me”. Manuel è poi passato a parlare dell’amico Aldo Montano. Con l’ex schermitore è nato un legame speciale proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia:

“Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, meno male che c’è stato lui, una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni”.

Potrebbe un giorno ripetere l’esperienza del GF Vip? Assolutamente no. Il giovane triestino ha precisato che un simile percorso va vissuto una volta soltanto. Rimpianti per come sono andate alcune cose nel programma? “Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente”.

E con Giulia Latini? In che rapporti è? Anche in questo caso il gossip ha ricamato. Manuel e l’ex corteggiatrice di UeD sono stati visti assieme a un evento. Lei lo ha poi accompagnato in auto a casa. Da qui le ricostruzioni fantasiose su un presunto rapporto speciale tra i due ragazzi. Bortuzzo ha smentito che ci sia del tenero. “Tra l’altro è fidanzata, una bellissima persona”, ha chiosato, mettendo a tacere il gossip.

Dalla storia con Lulù è rimasto scottato per quel che riguarda il versante mediatico. Per questo ha spiegato che la prossima relazione sentimentale che avrà ha intenzione di viverla lontanissimo dai riflettori della cronaca rosa: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy”.

A proposito di ragazze. Il suo cuore batte per qualcuna in questo periodo? “Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie”. Infine un commento su Barù: “Me l’hanno messo contro, articoli in cui si diceva che stava dalla parte delle sorelle, non ci credevo neanche se mi pagavano”.