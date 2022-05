“Mara Venier incoerente”: caos per il nuovo gesto contro Manuel Bortuzzo

Non accenna a placarsi il conflitto tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo. L’ultima scelta della conduttrice veneziana ha mandato su tutte le furie i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tante, tantissime, le critiche sui social network nel corso della puntata di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 22 maggio 2022. Molti hanno accusato zia Mara di essere incoerente e di applicare il metodo “figli e figlisatri”.

Mara Venier-Manuel Bortuzzo: è di nuovo polemica

Ma cosa è successo di preciso? Mara Venier ha invitato a Domenica In Luigi Strangis, l’ultimo vincitore di Amici. Niente di eccezionale se non fosse che il giorno prima, sabato 21 maggio, il cantante è stato ospite di Verissimo. Proprio il programma per il quale la Venier aveva cancellato qualche settimana fa l’intervista a Bortuzzo nel suo salotto televisivo.

L’ex nuotatore ed ex gieffino doveva presentare a Domenica In Rinascere, il film sulla sua vita con protagonista Giancarlo Commare, ma all’ultimo è saltato tutto perché il giorno prima Manuel Bortuzzo era stato ospite da Silvia Toffanin nella quale aveva parlato a lungo della sua storia d’amore finita male con Lucrezia, Lulù, Selassie.

Qualcuno si è lamentato così su Twitter, non ritenendo più credibile la storia dell“intervista bruciata” tirata in ballo dai sostenitori di Mara Venier:

“Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di Amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa”

Molti hanno ricordato l’amicizia tra Mara Venier e Maria De Filippi, in grado di superare pure certi ostacoli e meccanismi. Anche lo scorso anno zia Mara invitò a Domenica in la vincitrice Giulia Stabile. Al momento la Venier non ha ancora replicato alle critiche. Nessun commento neppure da parte di Manuel Bortuzzo, che non ha mai nascosto un certo dispiacere per la scelta della bionda presentatrice.

Il caso ha fatto parecchio rumore e alcuni dirigenti Rai si sono lamentati del comportamento di Mara Venier, che tornerà alla guida dello show pure nella prossima stagione televisiva. La 71enne è stata confermata nella prossima stagione televisiva. Domenica In sbarcherà inoltre in prima serata venerdì 27 maggio. Questa edizione della trasmissione si concluderà ufficialmente domenica 5 giugno.