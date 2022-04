Parla Bianca Berlinguer: gelo con Di Mare per Orsini, è di nuovo guerra

By

La conduttrice torna a parlare in toni non troppo accomodanti del suo rapporto con il direttore di rete: lo scontro si gioca tutto sull’esperto pro-Putin

Bianca Berlinguer, in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato senza troppi giri di parole dei suoi attuali rapporti con il direttore di Rai Tre Franco di Mare. E non sono certo rapporti idilliaci, anzi, si potrebbe dire che non esistono nemmeno.

La conduttrice è proprio in questi giorni protagonista di una querelle piuttosto accesa con i vertici di rete a causa di Alessandro Orsini. Tutti parlano del professore di Sociologia del terrorismo alla Luiss e delle sue controverse opinioni su Vladimir Putin. E tutti lo vogliono in trasmissione, Bianca Berlinguer compresa.

Peccato solo che la necessità, da parte della conduttrice, di far esprimere anche opinioni “non allineate” non abbia di certo fatto impazzire chi le sta sopra. A fare scatenare l’ira del direttore di Rai Tre nelle scorse ore sono state alcune dichiarazioni in particolare di Orsini a Cartabianca.

“La vita dei bambini è più importante della democrazia e della libertà, anche perché un bambino anche in una dittatura può essere felice”, ha dichiarato Orsini, mandando su tutte le furie Franco di Mare che all’Ansa ha replicato: ““Frasi riprovevoli, assolutamente incondivisibili, di cui il professor Orsini si assume naturalmente la responsabilità”. Franco di Mare, dunque, non si è mostrato particolarmente accondiscendente nei confronti della scelta di presentare opinioni controverse a favore di share. Ma Bianca Berlinguer non ci sta. Ben presto è infatti arrivata la contro risposta della giornalista, che ha ufficialmente deciso di lanciare il guanto di sfida al suo superiore.

Trovo, come dire, bizzarro che il direttore di una rete della Rai prenda le distanze da una trasmissione della stessa rete perché non condivide le opinioni espresse, all’interno di un dibattito plurale, da uno degli ospiti.

Al Corriere della Sera, tra l’altro, la Berlinguer ha tenuto a specificare un punto in particolare. Fra lei e il suo direttore, infatti, il botta e risposta ormai avviene solo ed esclusivamente a mezzo stampa. Da quando Mauro Corona è stato cacciato da Rai Tre, infatti, la giornalista e il direttore di Rai Tre non si sono nemmeno più sentiti al telefono.

Nella stessa intervista, inoltre, la conduttrice ha voluto fare chiarezza su un’altra questione. Secondo la Berlinguer, infatti, la ricerca dello share non è per forza qualcosa di negativo. La Rai, in quest’ottica, dovrebbe comunque “impegnarsi a rappresentare posizioni diverse” visto che sta facendo servizio pubblico.

Riusciranno la Berlinguer e Di Mare a trovare qualche punto in comune? Sembra un’ipotesi piuttosto lontana, perlomeno finché proseguirà la battaglia pro-Putin di Orsini in tv.