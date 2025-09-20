Parla Bianca Atzei, la “cura” per superare la rottura con Stefano Corti

The end! Pare che non ci siano più dubbi sull’epilogo della relazione di Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia sarebbe scoppiata. La stessa cantante lo ha confermato al giornalista Gabriele Parpiglia qualche giorno fa. Nelle scorse ore, l’artista sarda, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto dei commenti che spingono a credere che la frattura sentimentale sia profonda e difficilmente sanabile. Dunque un’ulteriore prova della fine del rapporto con l’inviato de Le Iene, con il quale ha avuto un figlio, Noa Alexander, nato nel gennaio 2023.

Bianca Atzei, rottura con Stefano Corti: la ‘cura’ è Noa Alexander

La cantante, per far fronte al momento difficile che sta affrontando a livello emotivo, ha trovato una ‘cura‘ nell’amore per il figlio. Su Instagram, nelle scorse ore, sotto all’ultimo suo post, tante fan si sono fatte vive scrivendole commenti di supporto e vicinanza, dando ormai per certo che la love story con Corti sia giunta su un binario morto. Lei non ha smentito la fine del rapporto. Anzi sembra averla ulteriormente confermata.

“Menomale che ci sono i figli… La cura”, è stato il commento di una donna, che, evidentemente, ha dato per assodato che il rapporto con il conduttore è terminato. “Assolutamente”, la replica tanto stringata quanto chiara di Atzei, la quale, proprio appigliandosi all’amore materno, si starebbe facendo forza per superare la delicata fase.

“Lui (Noa, ndr) non ti deluderà mai”, le ha scritto un’altra follower. Anche in questo caso Bianca ha risposto come se con Corti la relazione fosse ormai definitivamente tramontata e come se fosse stata profondamente delusa. “Lo spero”, ha replicato, aggiungendo al commento un tenero cuore rosso.

Stefano Corti chiuso in un assordante silenzio

Stefano Corti, invece, continua a tenere la bocca cucitissima. Al momento non ha infatti né confermato né smentito la rottura con l’artista. Sui social molti gli hanno posto domande relative alla sua situazione sentimentale. Il conduttore ha sempre reagito con un silenzio assordante. Un atteggiamento che ha ulteriormente spinto a pensare che la storia d’amore con Bianca sia realmente finita in un vicolo cieco. Altro indizio inerente alla rottura è il fatto che sono ormai settimane che la ‘Iena’ e la cantante non si mostrano assieme sui social. Qualcosa si è rotto, forse in modo irreparabile.