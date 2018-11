Paris Hilton torna single: salta il matrimonio con Chris Zylka

Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka si sono lasciati

Come riportato qualche minuto fa dal sito Mirror, la modella statunitense Paris Hilton si è definitivamente lasciata con il suo fidanzato Chris Zylka. Dopo 10 mesi di fidanzamento, come annunciato dal settimanale italiano Chi, i due avrebbero dovuto convolare a nozze. Il tutto, oggi, è completamente annullato a causa della separazione avvenuta tra i due. Ma quale sarebbero stati i motivi di quest’ultima? Al momento tutto tace e, appunto, non si conoscono le reali ragioni che hanno spinto la coppia a dividersi ad un passo dal matrimonio. L’attore e la modella avevano ufficializzato la relazione solo qualche settimana fa, nonostante la loro prima apparizione in pubblico risalisse a molto tempo prima.

Paris Hilton non si sposa più con l’attore Chris

Dunque, dalle notizie appena emerse, l’unica cosa certa è che la bionda attrice non convolerà a nozze con il suo, ormai, ex amato. Chi dei due, adesso, darà spiegazioni valide dopo aver scatenato tale putiferio sul mondo del web? Non ci resta che attendere, per chissà quanto tempo, la presa di posizione dei due diretti interessati alla vicenda. Ricordiamo che la coppia si è incontrata per la prima volta ad una festa degli Oscar otto anni fa. Dopodiché si erano frequentati per due anni. “Si sono lasciati e hanno annunciato il loro fidanzamento all’inizio di questo mese”, ha detto una fonte vicina alla donna trentasettenne e all’attore trentatreenne.

Chi ha lasciato chi tra Paris e Chris?

Nonostante il sogno di creare una bella e numerosa famiglia con il suo fidanzato, sia ormai andato in frantumi, siamo certi che l’attrice non si lascerà prendere dallo sconforto e che reagirà velocemente. Ma, la domanda che intaserà i social nei prossimi giorni è, chi ha lasciato chi tra Chris e Paris Hilton? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla rottura tra quelli che sarebbero dovuti presto diventare marito e moglie.