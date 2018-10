Paris Hilton a Chi: matrimonio, figli e la rivalità con Kim Kardashian

By

Quando si sposa Paris Hilton? Le dichiarazioni al settimanale Chi

Dal prossimo numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 31 ottobre, emerge una notizia bomba che in pochi si sarebbero aspettati. La modella, cantante e attrice statunitense Paris Hilton annuncia che intende convolare a nozze con Chris, attore trentaduenne . I due hanno recentemente rivelato di conoscersi da circa otto anni. La loro prima uscita ufficiale risale, invece, a quasi un anno fa. Di seguito, le personali dichiarazioni rilasciate dalla stessa Paris Hilton alla rivista italiana: “L’anno prossimo mi sposo. Prima preferivo stare da sola, ma quando ho incontrato Chris ho capito che era l’uomo giusto per me”.

Oltre al matrimonio, Paris Hilton sogna anche dei figli

Le rivelazioni della bionda ed affascinante modella svelano anche tanto altro e in merito a ciò confessa, in maniera ironica, quali nomi vorrebbe dare ai suoi futuri figli. “Sogno un matrimonio bellissimo con un vestito romantico. Poi vorrei subito dei figli: prima una femmina, che chiamerò London, e poi un maschio, che vorrei chiamare Milan… in fondo io mi chiamo Paris!”. Dunque, un’intera famiglia che abbina i nomi alle diverse città del mondo, quella voluta dalla Hilton che, subito dopo fa riferimento proprio al suo lavoro e al desiderio di dedicarsi a sé stessa.

Per la modella statunitense è arrivato il momento di costruire una vera famiglia

Paris Hilton dichiara: “È da quando sono teenager che lavoro molto e molto duramente, ho costruito un impero e ora vorrei dedicarmi di più a me”. Una famiglia, quindi, è tutto quello di cui ha bisogno la modella per sentirsi totalmente al completo. Dopodiché si lascia andare anche ad alcune rivelazioni sulla sua situazione con Kim Kardashian e, dice: “Ci conosciamo da quando avevamo due anni, le nostre mamme sono migliori amiche…I media americani amano inventarsi delle storie”. Con questo, la Hilton smentisce quanto accaduto?