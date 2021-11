Paris Hilton si è sposata. Location, abito e chi è il marito

Il momento tanto atteso è arrivato. Paris Hilton, ricca ereditiera e imprenditrice statunitense, è finalmente convolata a nozze con il fidanzato Carter Reum. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei matrimoni più attesi dell’anno che non deluderà sicuramente le aspettative dei fan della 40enne, abituati al suo stile di vita stravagante e sfarzoso.

Paris Hilton, un matrimonio da sogno

Paris Hilton e Carter Reum si sono sposati la sera dell’11 novembre 2021. La data delle nozze era stata già preannunciata dalla neo sposa sui social ai suoi quasi 20 milioni di followers. La cerimonia è stata celebrata in uno dei luoghi del cuore dell’ex protagonista di “The Simple Life”. Si tratta della tenuta di Bel-Air di proprietà del nonno di Paris, Barron, imprenditore del settore alberghiero scomparso alla fine del 2019.

Paris, che mostrerà nei dettagli il suo “matrimonio da fiaba” in una docu-serie intitolata “Paris in Love”, ha deciso di regalare ai suoi fan uno scatto su Instagram che la ritrae con indosso il suo abito da sposa, scrivendo “Il mio per sempre inizia da qui”. La sposa ha indossato un abito bianco firmato Oscar de la Renta di cui si intravedono nell’immagine il velo, il collo alto e il design floreale, tra pizzo e ricami. Per l’occasione, come si può vedere dalla foto, Paris ha indossato degli orecchini di diamante.

A quanto pare la cerimonia si sarebbe svolta in massima segretezza. Sono noti comunque alcuni ospiti che hanno partecipato all’evento. Tra essi Emma Roberts, Bebe Rexha e, probabilmente, alcuni membri del clan Kardashian, a cui la Hilton è vicina da tempo. Paris e Carter avevano inizialmente pensato di sposarsi in una chiesa di Los Angeles, la stessa dove hanno contratto matrimonio i genitori di lei. Come è stato rivelato da alcune fonti al giornale inglese “Metro”, però, i due avrebbero cambiato location circa una settimana prima del grande giorno.

I festeggiamenti per le nozze non sono finiti: si tratta di un evento che durerà tre giorni durante i quali la 40enne, a quanto pare, farà addirittura dieci cambi d’abito. Secondo “Page Six” i neosposi si sposteranno prima sul molo di Santa Monica; poi è prevista una serata elegante.

Paris Hilton e Carter Reum, la loro storia d’amore

Paris Hilton ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con Carter Reum. Quest’ultimo, anche lui 40enne, è un imprenditore da tempo amico degli Hilton: ha lanciato un marchio di liquori e dirige un’azienda che finanzia start up di successo. I due sono legati dalla fine del 2019. Nel febbraio 2021, nel giorno del quarantesimo compleanno di Paris, è arrivata la romantica proposta di matrimonio in spiaggia alla quale Paris ha ovviamente risposto di sì, elettrizzata. Così l’ereditiera si è messa alle spalle le sue precedenti storie d’amore sfortunate e il matrimonio saltato con Chris Zylka.