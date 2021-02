Paris Hilton si sposa, il prezioso anello: già scelta la chiesa del matrimonio

Una giornata di festa per Paris Hilton: non solo ha festeggiato il suo compleanno, ma ha anche ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Carter Reum. La pronipote di Conrad Hilton, il fondatore della famosa catena di hotel di lusso, proprio oggi ha compiuto 40 anni e ha festeggiato insieme al suo fidanzato. Proprio in questa occasione, Carter si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie, donandole un anello con un diamante. Per la Hilton questo è il quarto fidanzamento, in quanto in precedenza è stata fidanzata con il modello Jason Shaw, con Paris Latsis e con l’attore Chris Zylka. Ora il pubblico la può vedere sfoggiare un nuovo anello di fidanzamento, con un diamante taglio smeraldo di Jean Dousset, il pronipote di Louis Cartier.

Chi è il futuro marito di Paris? Reum è un imprenditore, ha frequentato la Columbia University e poi ha co-fondato il marchio VEEV Spirits. Inoltre, gestisce anche la società di investimento M13. È riuscito a conquistare il cuore dell’ereditiera circa due anni fa e ora è pronto a convolare a nozze. Ovviamente alla proposta di matrimonio, Paris ha riposto con un bel ‘sì’. Lei stessa racconta di sentirsi la ragazza più felice del mondo. Si sente fortunata, in quanto è riuscita a trovare l’uomo perfetto per lei. Esprime parole molto belle nei confronti del fidanzato, descrivendolo come una persona gentile, premurosa, brillante e fedele.

Paris ha deciso di svolgere il matrimonio con Carter a Los Angeles, nella chiesa dove si sono sposati i genitori della prima e dove anche Elizabeth Taylor è diventata la moglie del suo bisnonno. Dunque, l’ereditiera ha scelto di celebrare le sue nozze in un luogo dove altre generazioni della sua famiglia hanno consacrato il loro amore. Per il suo compleanno l’imprenditore 40enne ha organizzato “un viaggio speciale in un paradiso tropicale”. Mentre si recavano in spiaggia per cenare, l’ha portata in una capanna allestita con fiori e si è inginocchiato. “Ho detto sì, sì per sempre”, dichiara Paris.

Proprio di recente, alla fine del mese di gennaio scorso, Paris ha confessato di essere pronta a diventare madre e lo farà con la fecondazione in vitro, in quanto vorrebbe avere due gemelli, un maschio e una femmina. A consigliarle di prendere questa strada è stata la sua amica Kim Kardashian, la quale ha avuto due bambini con la madre surrogata.