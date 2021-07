Paris Hilton è incinta: primo figlio in arrivo per l’ereditiera

By

A lanciare lo scoop, che ha subito fatto il giro del web, è stato Page Six

Paris Hilton è incinta! L’indiscrezione bomba è stata lanciata da Page Six e in queste ore sta facendo il giro del mondo. Stando a quello che si legge sul tabloid l’ereditiera è in attesa di un bambino che dovrebbe nascere nei primi mesi del nuovo anno.

Paris Hilton, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, è in attesa del suo primogenito dall’imprenditore Carter Reum. I due fanno coppia fissa da circa un anno e mezzo e lo scorso febbraio hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Nei prossimi mesi Paris doveva quindi convolare a nozze ma la gravidanza ha momentaneamente messo in stand by il progetto.

In realtà secondo il magazine Paris Hilton è rimasta incinta poco dopo aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita. Del resto lo scorso inverno la diretta interessata ha parlato apertamente della fecondazione in vitro e della possibilità di avere dei gemelli.

Una pratica tra l’altro consigliata a Paris Hilton dall’amica di vecchia data Kim Kardashian. Quest’ultima ha avuto uno dei quattro figli con la fecondazione assistita mentre gli ultimi due – Chicago e Psalm – sono nati grazie all’aiuto e al supporto di una madre surrogata.

Al momento la diretta interessata non ha confermato ma neppure smentito il gossip sulla sua gravidanza: voglia di aspettare la fine del primo trimestre, generalmente il più complicato, o bufala? La sorella Nicky avrebbe smentito tutto, come riportato su Twitter da un giornalista di Avenue Magazine. Sarà vero o c’è voglia di aspettare tempi migliori in attesa di un annuncio a regola d’arte?

Chi è Carter Reum

Chi è l’uomo che ha conquistato Paris Hilton e l’ha spinta a mettere finalmente su famiglia alla soglia dei 40 anni? Carter Reum è un imprenditore, ha frequentato la Columbia University e poi ha co-fondato il marchio VEEV Spirits. In più gestisce anche la società di investimento M13.

Carter è riuscito a conquistare il cuore dell’ereditiera circa due anni fa: galeotto è stato un incontro con amici in comune. Un colpo di fulmine che ha portato Reum e Paris Hilton a non mollarsi più e a decidere di mettere su famiglia.