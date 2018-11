Paris Hilton, matrimonio saltato: le parole sull’addio a Chris Zylka

Perché si sono lasciati Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka

Paris Hilton ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Chris Zylka. I due dovevano sposarsi tra qualche mese ma all’improvviso, circa due settimane fa, le nozze sono saltate. L’ereditiera più famosa al mondo è stata ospite di The Talk e ha chiarito le dinamiche della rottura. Una rottura che nessuno si aspettava considerate le tante dichiarazioni d’amore sui social network. “Quando mi innamoro, mi innamoro velocemente. Ma col tempo ho realizzato che non era la scelta giusta. È stata una bella avventura”, ha spiegato la deejay. Dunque, secondo le parole della Hilton, quello con Zylka sarebbe stato un colpo di testa che, col passare dei mesi, si sarebbe rivelato solo un fuoco di paglia. Ergo: a detta di Paris Chris non era l’uomo giusto, quello del per sempre.

Paris Hilton dopo la rottura da Chris: “Sto bene”

Dopo l’addio a Chris Zylka Paris Hilton sta bene. A chiarirlo è stata la stessa star: “Non sto male, mi sto divertendo, sto facendo del mio meglio”. Quello da Zylka, al contrario delle aspettative, non è stato quindi un addio doloroso. Del resto, secondo i beninformati, è stata proprio Paris a interrompere il rapporto. Senza contare che i preparativi del matrimonio non erano neppure iniziati: segno che la Hilton non era davvero così interessata. Anche se il sogno di mettere su famiglia resta. “Spero un giorno di essere una moglie e una madre”, ha confidato la giovane al programma tv americano.

Paris Hilton ex fidanzato: chi è Chris Zylka

Chris Zylka è un attore e modello americano. Ha partecipato a numerosi film e serie tv, tra cui The Secret Circle e 90210. Al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla separazione da Paris Hilton.