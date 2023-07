Paradiso delle signore, Vittorio Conti gay? Parla Tersigni e spiazza

Il paradiso delle signore debuttò come serie televisiva su Rai 1 nel dicembre del 2015. Dopo due stagioni strutturate secondo i classici canoni della fiction, nel 2018 arrivò un importante cambio di volto e si passò alla soap opera. Sette le stagioni complessive de Il paradiso delle signore, con l’ottava in arrivo. Tra i personaggi iconici, è impossibile non nominare Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.

Vittorio Conti è omosessuale? La risposta di Alessandro Tersigni

L’attore, intervistato da Chi, Si è soffermato soprattutto su quel che concerne la fiction di Rai 1, sbilanciandosi anche su Vittorio Conti. “Se il mio personaggio troverà l’amore? In questa stagione le sorprese saranno tante e notevoli” ha spiegato Tersigni. “Per un momento ho pensato che il suo personaggio fosse gay” sono state le parole del giornalista. “E chi può dirlo?” ha aggiunto successivamente. L’attore ha confessato, inoltre, di aver ricevuto lusinghe, grazie a Il paradiso delle signore, da persone di entrambi i sessi: “Ho ricevuto avances sia da uomini che da donne. Sui social, qualcosina. Do il giusto peso a entrambi” ha spiegato.

Il successo de Il paradiso delle signore e la trasformazione in soap

Tra gli argomenti trattati nel corso dell’intervista, anche Il paradiso delle signore e il suo successo: “Oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa” ha detto Alessandro. Sul futuro, l’attore è rimasto criptico: “Il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto rivelando nulla. Abbiamo ancora una stagione intera davanti e con un finale tutto da scrivere“. In merito al successo della soap targata Rai 1, l’attore ha voluto spendere due parole: “In maniera semplice e diretta, senza grossi orpelli, affrontiamo qualsiasi tema: dall’omosessualità alla violenza sulle donne“.

Come accennato in precedenza, Il paradiso delle signore era nata come fiction. Le prime due stagioni, infatti, avevano seguito le vicende di Teresa Iorio, interpretata da Giusy Buscemi. Conclusa la seconda stagione, si scelse di seguire il modello della soap opera, con stagioni tra le 160 e le 180 puntate, trasmesse nell’arco di 8-9 mesi. La settima stagione si è conclusa lo scorso maggio e alla fine dello stesso mese sono iniziate le riprese per l’ottava stagione, in arrivo sui teleschermi Rai.

Alessandro Tersigni: da vigile del fuoco a protagonista in tv

Il ruolo da protagonista ne Il paradiso delle signore rappresenta solo uno dei diversi lavori di Alessandro Tersigni sul piccolo schermo. Dopo la partecipazione, nel 2007, alla settima edizione del Grande Fratello, dove si classificò al secondo posto, Alessandro scelse di intraprendere la carriera di attore. Abbandonato il precedente lavoro da vigile del fuoco, recitò in diverse fiction per Rai e Mediaset, come I Cesaroni o Un medico in famiglia.

L’esordio cinematografico risale invece al 2010, quando prese parte come comparsa al film Scusa ma ti voglio sposare (regia di Federico Moccia). Nel 2011 fu protagonista di 5 (Cinque) di Francesco Dominedò. Noi eravamo (2016) di Leonardo Tiberi e Wine to Love – I colori dell’amore (2018) di Domenico Fortunato sono gli altri due lungometraggi a cui Alessandro ha partecipato.