Potrebbe abbattersi un terremoto sull’edizione in corso de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto rivelato da The Pipol Gossip, in queste ore ci sarebbero in corso delle riunioni “accesissime” tra i vertici della trasmissione e Mediaset per decidere se far fuori o meno Enrico Papi dal programma già dalla prossima puntata. Laddove si dovesse davvero verificare un simile scenario, ci si ritroverebbe innanzi a una scelta che avrebbe del clamoroso: a memoria non si ricorda una simile dinamica in uno show televisivo. Ma si proceda con ordine.

The Pipol Gossip parla di animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti dello studio de L’Isola dei Famosi, aggiungendo che la partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ “Ilary Blasi è stata disastrosa (la frase che salta di bocca in bocca è dedicata a Nicola Savino e alla sua assenza)”.

Sempre seguendo l’indiscrezione del profilo Instagram esperto di retroscena televisivi e gossippari, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, vale a dire che avrebbe mandato fuori dai gangheri l’ex moglie di Francesco Totti e gli autori del programma, sarebbe stata l’episodio della busta trafugata dall’opinionista nel corso della diretta.

“C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi […]. Non è escluso che lo stesso Papi possa abbandonare già da lunedì”.

C’è tuttavia chi pensa che la vicenda sia da leggere in modo differente. Quale? Che Ilary Blasi stia ‘giocando’ con Papi come fa da tempo con l’amico e collega Alvin. Vale a dire che la conduttrice romana starebbe creando apposta delle situazioni equivoche in cui simula battibecchi per tenere alta l’attenzione sul reality dei naufraghi. D’altra parte è un trucchetto tra i più usati in tv e che spesso porta risultati. E quindi? Dove sta la verità? I protagonisti in studio dell’Isola 2023 stanno giochicchiando oppure c’è davvero del malcontento serpeggiante? E davvero Papi potrebbe essere tagliato fuori in fretta e furia dal programma? A breve lo si scoprirà.

Sul modo che Papi ha di interpretare il ruolo di opinionista è diviso anche il pubblico. C’è chi ama il metodo da spassosa “caciara” del conduttore e chi invece lo ritiene invadente, fuori luogo e non azzeccato. Tutti concordi invece sull’acume e sulla puntualità di Vladimir Luxuria, la quale gode soltanto di pareri positivi.